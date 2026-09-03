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Hoàng Thùy Linh đọ style độc lạ với dàn sao Việt khi nghỉ lễ

Sự kiện: Làm đẹp cùng SAO

Hoàng Thùy Linh phối trang phục đậm dấu ấn riêng, trong khi Quỳnh Lương, Đặng Thu Thảo... chọn váy áo bay bổng tận hưởng kỳ nghỉ 2/9.

Hoàng Thùy Linh đọ style độc lạ với dàn sao Việt khi nghỉ lễ - 1

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh trở thành tâm điểm bình luận với street style nhiều điểm nhấn, trong đó nổi bật nhất là khăn ren trùm đầu và quần lửng pha trộn chất liệu.

Hoàng Thùy Linh đọ style độc lạ với dàn sao Việt khi nghỉ lễ - 2

Nghỉ dưỡng ở biển cùng chồng con, hoa hậu Đặng Thu Thảo duy trì phong cách "thần tiên tỷ tỷ", tôn vóc dáng mảnh mai.

Hoàng Thùy Linh đọ style độc lạ với dàn sao Việt khi nghỉ lễ - 3

Diễn viên Hồng Diễm cũng ưu tiên chất liệu mỏng nhẹ, thổi làn gió lãng mạn lên từng bước chân.

Hoàng Thùy Linh đọ style độc lạ với dàn sao Việt khi nghỉ lễ - 4

Diễn viên Quỳnh Lương làm điệu cùng xiêm y xếp nếp giữa khung cảnh hoàng hôn Phú Quốc rực rỡ.

Hoàng Thùy Linh đọ style độc lạ với dàn sao Việt khi nghỉ lễ - 5

Sắc trắng được hoa hậu Lương Thùy Linh kết hợp đa chất liệu, tạo nên hình ảnh năng động trong chuyến du lịch Nha Trang.

Hoàng Thùy Linh đọ style độc lạ với dàn sao Việt khi nghỉ lễ - 6

Người mẫu Thanh Hằng mix trang phục tối giản, tạo điểm nhấn bằng túi Hermes Birkin hơn nửa tỷ đồng.

Hoàng Thùy Linh đọ style độc lạ với dàn sao Việt khi nghỉ lễ - 7

Người đẹp Doãn Hải My - vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu - mặc quần shorts phô diễn đôi chân thon dài.

Hoàng Thùy Linh đọ style độc lạ với dàn sao Việt khi nghỉ lễ - 8

MC Thanh Thanh Huyền buộc vạt áo sơ mi khoe eo thon trên đường phố Bangkok, Thái Lan.

Hoàng Thùy Linh đọ style độc lạ với dàn sao Việt khi nghỉ lễ - 9

Ca sĩ Chi Pu áp dụng gam hồng trên cả váy áo lẫn túi xách, hoàn thiện tổng thể nữ tính.

Hoàng Thùy Linh đọ style độc lạ với dàn sao Việt khi nghỉ lễ - 10

Hot mom Thủy Anh - vợ ca sĩ Đăng Khôi - kết hợp "áo yêu nước" theo phong cách sành điệu, tôn dáng.

Hoàng Thùy Linh đọ style độc lạ với dàn sao Việt khi nghỉ lễ - 11

Diễn viên Diễm My 9X toát lên vẻ dịu dàng với áo nhún bèo và chân váy mềm mại.

Hoàng Thùy Linh đọ style độc lạ với dàn sao Việt khi nghỉ lễ - 12

Đạo diễn Đức Thịnh và con trai chọn áo thun đen trắng đồng điệu cùng set đồ của bà xã Thanh Thúy.

Ảnh: FBNV

Hoàng Thùy Linh được khen 'lão hóa ngược' nhờ cách phối đồ
Hoàng Thùy Linh được khen 'lão hóa ngược' nhờ cách phối đồ

Diện bộ trang phục trẻ trung dạo phố, ca sĩ Hoàng Thùy Linh được nhiều khán giả khen 'hack' tuổi.

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/09/2026 21:24 PM (GMT+7)
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