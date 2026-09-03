Hoàng Thùy Linh đọ style độc lạ với dàn sao Việt khi nghỉ lễ

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh trở thành tâm điểm bình luận với street style nhiều điểm nhấn, trong đó nổi bật nhất là khăn ren trùm đầu và quần lửng pha trộn chất liệu.

Nghỉ dưỡng ở biển cùng chồng con, hoa hậu Đặng Thu Thảo duy trì phong cách "thần tiên tỷ tỷ", tôn vóc dáng mảnh mai.

Diễn viên Hồng Diễm cũng ưu tiên chất liệu mỏng nhẹ, thổi làn gió lãng mạn lên từng bước chân.

Diễn viên Quỳnh Lương làm điệu cùng xiêm y xếp nếp giữa khung cảnh hoàng hôn Phú Quốc rực rỡ.

Sắc trắng được hoa hậu Lương Thùy Linh kết hợp đa chất liệu, tạo nên hình ảnh năng động trong chuyến du lịch Nha Trang.

Người mẫu Thanh Hằng mix trang phục tối giản, tạo điểm nhấn bằng túi Hermes Birkin hơn nửa tỷ đồng.

Người đẹp Doãn Hải My - vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu - mặc quần shorts phô diễn đôi chân thon dài.

MC Thanh Thanh Huyền buộc vạt áo sơ mi khoe eo thon trên đường phố Bangkok, Thái Lan.

Ca sĩ Chi Pu áp dụng gam hồng trên cả váy áo lẫn túi xách, hoàn thiện tổng thể nữ tính.

Hot mom Thủy Anh - vợ ca sĩ Đăng Khôi - kết hợp "áo yêu nước" theo phong cách sành điệu, tôn dáng.

Diễn viên Diễm My 9X toát lên vẻ dịu dàng với áo nhún bèo và chân váy mềm mại.

Đạo diễn Đức Thịnh và con trai chọn áo thun đen trắng đồng điệu cùng set đồ của bà xã Thanh Thúy.

Ảnh: FBNV