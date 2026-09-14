Không tin nổi sắc vóc Hoàng Thuỳ Linh ở tuổi 38

Mới đây, Hoàng Thuỳ Linh gây chú ý khi góp mặt tại sự kiện âm nhạc với phần trình diễn được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu âm thanh đến hình ảnh. Bên cạnh phần trình diễn được đánh giá cao, chính nhan sắc của Hoàng Thuỳ Linh mới là điều được quan tâm nhiều hơn cả.

Về phần trang phục, Hoàng Thuỳ Linh lựa chọn một thiết kế corset tông xanh lá nổi bật, phần thân trên được đính kết tỉ mỉ tạo điểm nhấn sang trọng.

Chân váy ngắn màu vàng đồng nổi bật với tua rua tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển mỗi khi nữ ca sĩ di chuyển trên sân khấu.

Dưới ánh đèn sân khấu, Hoàng Thuỳ Linh khoe độ dẻo dai với những động tác vũ đạo mạnh mẽ, khoẻ khoắn ở tuổi 38.

Đặc biệt, kiểu tóc búi gọn, chải mượt để lộ trọn gương mặt càng làm nổi bật đường nét thanh tú cùng thần thái tự tin quen thuộc của nữ ca sĩ. Lối trang điểm tông hồng nhẹ nhàng cũng góp phần khiến gương mặt cô trông trẻ trung và tươi tắn hơn hẳn so với tuổi thật.

Đáng chú ý, nhan sắc của Hoàng Thuỳ Linh không chỉ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu cùng lớp trang điểm kỹ lưỡng mà còn gây chú ý ở những khoảnh khắc đời thường.

Tại buổi tổng duyệt trước giờ diễn, nữ ca sĩ xuất hiện với gương mặt mộc gần như không trang điểm, chỉ điểm nhẹ chút son cam đất trên môi. Khoác lên mình áo gile trắng phối cùng mũ lưỡi trai nâu trầm, cô vẫn toát lên thần thái tươi tắn với làn da đều màu, căng mịn, dù không hề có sự trợ giúp của lớp nền hay ánh đèn sân khấu.

Chính khoảnh khắc đời thường ấy mới thực sự khiến khán giả phải xuýt xoa trước nét đẹp tự nhiên, “không tuổi” của nữ nghệ sĩ.