Sau tuổi 50, nên uống gì để bổ sung chất chống oxy hóa cho làn da?

1. Bổ sung chất chống oxy hóa từ cà phê đen

Cà phê là một trong những nguồn polyphenol khá quen thuộc trong chế độ ăn. Đáng chú ý, acid chlorogenic - nhóm hợp chất đặc trưng của cà phê - có hoạt tính chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do và góp phần bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa.

Với làn da sau tuổi 50, đây là một nguồn chất chống oxy hóa có thể bổ sung từ chính thức uống quen thuộc mỗi ngày. Stress oxy hóa kéo dài có liên quan đến tổn thương tế bào và quá trình lão hóa da, vì vậy một chế độ ăn đa dạng, giàu các hợp chất thực vật có thể hỗ trợ làn da khỏe mạnh theo thời gian.

Bạn không cần thay đổi thói quen uống cà phê nếu cơ thể vẫn dung nạp tốt. Nên ưu tiên cà phê đen hoặc pha cùng một lượng nhỏ sữa không đường, đồng thời hạn chế đường, sữa đặc và các loại siro. Uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều cũng phù hợp hơn với người nhạy cảm với caffeine.

Cà phê là một trong những nguồn polyphenol khá quen thuộc trong chế độ ăn. Ảnh minh họa AI.

2. Ca cao nguyên chất

Một cốc ca cao ấm vào buổi chiều không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn giúp bổ sung thêm polyphenol cho chế độ ăn. Trong hạt ca cao có flavanol, nhóm hợp chất thực vật giàu hoạt tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Với làn da, một số nghiên cứu cho thấy đồ uống chứa hợp chất này từ ca cao có thể hỗ trợ một số đặc tính của da như độ đàn hồi, độ ẩm và khả năng chống lại tác động của ánh nắng.

Sau tuổi 50, nếu yêu thích ca cao, có thể dùng một cốc nhỏ mỗi ngày hoặc vài lần trong tuần, pha bột ca cao nguyên chất với sữa không đường. Không nên uống quá nhiều nhằm tăng hiệu quả cho làn da, bởi ca cao chỉ nên là một phần trong chế độ ăn đa dạng. Đồng thời, nên hạn chế các loại ca cao pha sẵn nhiều đường để tránh đưa thêm quá nhiều đường và năng lượng vào khẩu phần.

3. Trà đen

Nếu cà phê không phải thức uống yêu thích, một tách trà đen có thể là lựa chọn nhẹ nhàng hơn. Lá trà sau quá trình chế biến tạo nên những polyphenol đặc trưng như theaflavin và thearubigin. Trong đó, theaflavin được quan tâm nhờ hoạt tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước những tác động bất lợi của stress oxy hóa.

Trà đen có thể dùng sau bữa sáng hoặc vào đầu giờ chiều, pha vừa vị và hạn chế đường. Không cần uống thật đặc hay sử dụng với lượng lớn để bổ sung polyphenol; một tách trà vừa phải đã đủ để trở thành một phần của thói quen ăn uống đa dạng.

Do vẫn có caffeine, trà đen nên được dùng vào thời điểm phù hợp với cơ địa. Người dễ mất ngủ nên uống sớm hơn trong ngày và tránh trà quá đậm, nhất là vào buổi tối.

4. Nước ép lựu

Nước ép lựu giàu polyphenol, trong đó có ellagitannin và anthocyanin. Các hợp chất này được quan tâm nhờ hoạt tính chống oxy hóa và khả năng tác động đến một số chỉ số sức khỏe và làn da.

Với làn da, các hợp chất chống oxy hóa trong lựu có thể góp phần bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa, từ đó hỗ trợ duy trì những yếu tố liên quan đến vẻ ngoài khỏe mạnh của da. Một số nghiên cứu bước đầu còn cho thấy các hợp chất từ lựu có thể hỗ trợ độ ẩm, độ đàn hồi và khả năng duy trì collagen của da.

Tuy nhiên, nước ép lựu nguyên chất vẫn chứa đường tự nhiên và đóng góp vào tổng lượng carbohydrate, năng lượng của khẩu phần. Một số sản phẩm đóng chai có thể được bổ sung đường. Vì vậy, nếu uống thường xuyên, nên đọc nhãn và ưu tiên sản phẩm 100% nước ép lựu, không thêm đường. Người cần kiểm soát đường huyết hoặc năng lượng càng nên chú ý lượng sử dụng. Không nên uống một lượng lớn mỗi ngày chỉ vì nước ép lựu giàu polyphenol.