Hoàng Thùy Linh diện mạo khác lạ

Sinh năm 1988 tại Hà Nội, Hoàng Thùy Linh bắt đầu được công chúng biết đến với vai trò diễn viên trước khi chuyển hướng sang ca hát.

Trong hơn một thập kỷ hoạt động âm nhạc, cô từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ có tư duy sáng tạo riêng, không ngừng tìm cách làm mới các chất liệu quen thuộc của văn hóa Việt.

Nếu trước đây khán giả thường nhớ đến một Hoàng Thùy Linh với hình ảnh cầu kỳ, đậm chất dân gian đương đại trên sân khấu, những chia sẻ gần đây trên trang cá nhân lại cho thấy một diện mạo khác lạ.

Sự lột xác này lập tức mở đường cho hàng loạt bàn tán về phong cách và những bước ngoặt mới của nữ ca sĩ. Thay vì những bộ cánh lộng lẫy, cầu kỳ mang đậm chất dân gian đương đại như thời Để mị nói cho mà nghe hay Gieo quẻ, Hoàng Thùy Linh bất ngờ xuất hiện với phong cách nữ tính, quyến rũ pha chút tinh nghịch.

Cô diện chiếc cardigan màu hồng pastel kết hợp chân váy ren trắng, mái tóc buông xõa tự nhiên cùng điểm nhấn là chiếc kính gọng đỏ siêu nhỏ đúng chuẩn xu hướng thịnh hành của các fashionista.

Nhiều netizen thậm chí còn nhận xét trông cô trẻ ra cả chục tuổi và suýt nhầm thành nữ ca sĩ trẻ 52Hz. Dù có chút lạ lẫm, khán giả vẫn phải công nhận cô rất biết cách duy trì sức hút và làm mới bản thân sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz.

Nữ ca sĩ còn thường xuyên đăng tải những khung hình street style kèm hashtag #OOTD khi dành nhiều sự chú ý cho thời trang xuống phố.

Không còn những bộ trang phục được thiết kế để phục vụ sân khấu hay các concept mang tính trình diễn, Hoàng Thùy Linh lựa chọn cách ăn mặc linh hoạt hơn, cập nhật nhanh các xu hướng đang được ưa chuộng.

Điểm đáng chú ý là sự thay đổi này không khiến cô đánh mất dấu ấn cá nhân. Thay vào đó, nữ ca sĩ dường như đang thử nghiệm một phong cách gần gũi hơn, tập trung vào cách phối trang phục, phụ kiện và tổng thể hình ảnh để tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, thời thượng.

OOTD là viết tắt của Outfit of the Day, thường được hiểu là "trang phục trong ngày". Khái niệm này dùng để chỉ cách một người lựa chọn và phối đồ cho một ngày cụ thể, sau đó chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội.

Không chỉ đơn thuần giới thiệu quần áo, một bài đăng OOTD thường thể hiện cả giày dép, phụ kiện, kiểu tóc, cách trang điểm và bối cảnh, qua đó phản ánh khá rõ gu thẩm mỹ của người mặc.

Mặc dù vậy, bên cạnh những trang phục đời thương thì Hoàng Thuỳ Linh vẫn thể hiện gu ăn mặc sành điệu với những set đồ nhàng hiệu sang chảnh. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ đăng tải loạt ảnh dạo phố mùa thu, thu hút hơn 8.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận từ khán giả.

Hoàng Thùy Linh phối đồ Balmain với áo khoác có giá 78,4 triệu đồng và chân váy dáng ngắn được hãng niêm yết 33,3 triệu đồng với đồng hồ Franck Muller Vanguard Skeleton Rose 32 mm, giá 39.000 USD, tương đương khoảng một tỷ đồng.

Hoàng Thùy Linh hoàn thiện tổng thể bằng đôi slingback của Dolce & Gabbana. Sản phẩm được hãng niêm yết 2.345 USD, tương đương khoảng 61 triệu đồng.