Hàng nghìn fan nữ biến concert Thanh xuân thành sàn diễn thời trang

Từ 15h, hàng nghìn khán giả nữ đổ về Trường đua F1, chuẩn bị cho concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h. Các bạn trẻ đầu tư trang phục, makeup, sẵn sàng chờ đón 20 nghệ sĩ đổ bộ.

Ba fan nữ giữa dòng người đổ về Trường đua F1 Mỹ Đình với phong cách Y2K trẻ trung. Crop top, quần short, khăn bandana và phụ kiện đồng điệu tạo nên diện mạo năng động, đúng tinh thần mùa hè. Ngay từ khu vực check-in, nhiều nhóm bạn đã tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đầu tiên trước khi bước vào đêm nhạc.

Nhiều fan nữ mang theo photocard, banner và phụ kiện cổ vũ nghệ sĩ yêu thích. Từ đầu giờ chiều, khu vực check-in đã ngập tràn sắc màu của các fandom khi khán giả háo hức chụp ảnh, giao lưu và chia sẻ không khí trước giờ diễn.

Không chỉ chuẩn bị trang phục, nhiều khán giả còn đầu tư banner, khăn cổ động và phụ kiện nhận diện fandom. Những món đồ được chuẩn bị từ nhiều ngày trước trở thành điểm nhấn, thể hiện sự ủng hộ dành cho nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong concert.

Trên đường tiến vào fanzone, nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những bức ảnh check-in dưới ánh nắng cuối chiều, lưu giữ khoảnh khắc đầu tiên tại concert Thanh xuân.

Fan nữ cười rạng rỡ khi checkin cùng ấn phẩm đặc biệt của Báo Tiền Phong. Nhiều khán giả thích thú cầm trên tay những tờ báo lưu niệm mang chủ đề "Thanh xuân", coi đây như món quà đánh dấu hành trình có mặt tại concert.

Không chỉ đến để thưởng thức âm nhạc, nhiều bạn trẻ dành thời gian lưu lại những bức ảnh kỷ niệm với ấn phẩm của chương trình. Không khí lễ hội hiện rõ từ khu vực check-in đến các điểm trải nghiệm dành cho khán giả.

Thời tiết nắng nóng không làm giảm sức hút của concert Thanh xuân. Nhiều khán giả chuẩn bị khăn trùm đầu, mũ rộng vành và kem chống nắng để bảo vệ sức khỏe trong lúc xếp hàng chờ vào sân.

Sau nhiều giờ di chuyển và chờ đợi, nhiều fan nữ tranh thủ bổ sung nước uống, đồ ăn nhẹ trước giờ chương trình bắt đầu. Ban tổ chức cũng bố trí nhiều khu vực dịch vụ để phục vụ nhu cầu của hàng chục nghìn khán giả.

Quạt cầm tay là phụ kiện không thể thiếu của các fan nữ giữa thời tiết nắng nóng ở Trường đua F1. Bên cạnh những bộ trang phục chỉn chu, khán giả chuẩn bị sẵn quạt mini, nước uống và phụ kiện chống nắng để có thể thoải mái tận hưởng đêm nhạc kéo dài nhiều giờ.

Một fan nữ khoe nụ cười rạng rỡ, thể hiện sự háo hức trước giờ concert khai màn. Đây là sự kiện được chờ đợi từ nhiều tuần qua, ai cũng muốn có mặt từ sớm để hòa mình vào không khí lễ hội quy tụ 20.000 khán giả.

Từng dòng khán giả liên tục đổ về Trường đua F1 Mỹ Đình. Fan nữ chiếm số đông với nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ năng động, tối giản đến cá tính. Mũ lưỡi trai, quần short, váy ngắn, khăn bandana và quạt cầm tay trở thành những món đồ xuất hiện dày đặc, vừa giúp chống nắng vừa tạo điểm nhấn cho màn check-in trước giờ diễn.

Thời trang năng động của khán giả dự concert.