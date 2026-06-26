Nữ MC chia sẻ sức ép hâm nóng 20.000 khán giả ở concert Thanh xuân

MC Phí Linh cho biết đã gắn bó và cống hiến cho công tác Đoàn nhiều năm, cô luôn trân trọng những không gian hội tụ sức trẻ. Vì vậy, khi nhận được lời mời từ Báo Tiền Phong, cô đã nhận lời ngay.

“Việc được đồng hành cùng concert Thanh Xuân cũng là lời khẳng định ngầm rằng tôi vẫn đang mang trong mình nguồn năng lượng rực rỡ nhất. Không có lý do gì để tôi từ chối cơ hội đầy cảm hứng như vậy”, cô nói.

MC Phí Linh sẵn sàng cho concert Thanh xuân.

Phí Linh cho biết với mỗi chương trình cô đều tư duy một nội dung riêng, điều đó sẽ chi phối cách cô chuẩn bị trang phục, nội dung lời dẫn và phong cách sân khấu.

“Concert Thanh xuân không chỉ là chương trình nghệ thuật giải trí đơn thuần, đó là lời hiệu triệu hàng chục nghìn trái tim tuổi trẻ cùng chung tình yêu đất nước, là lời cổ vũ, thúc giục các bạn thanh niên sống đầy lý tưởng thanh xuân của mình. Người dẫn giống như ngọn đuốc dẫn đường, nội lực và sẵn sàng một trái tim tràn đầy năng lượng. Tôi đã sẵn sàng nhóm lửa, để cùng các bạn kết nối lẫn nhau trong tình yêu lý tưởng ấy”, cô chia sẻ.

Tại concert Thanh Xuân, Phí Linh sẽ dẫn cùng MC Vũ Mạnh Cường. Cô cho biết đã dẫn cùng Vũ Mạnh Cường trong vài chương trình. Cô nhận xét nam đồng nghiệp có giọng nói ấm áp và luôn chuẩn bị chu đáo cho mỗi phần xuất hiện.

“Tôi hay thích thoát ly kịch bản, và trước mỗi khi dẫn với nhau tôi thấy anh Cường cũng ngồi ôn rất kỹ để hai anh em cùng làm chủ sân khấu mà không cần cầm giấy. Tôi ghi nhận mọi nỗ lực của bạn dẫn và khi cả hai cùng nỗ lực thì tôi tin khán giả cũng sẽ ghi nhận”, cô nói.

Phí Linh cho rằng 20.000 khán giả đến với concert Thanh xuân mang đến một nguồn năng lượng tươi mới và cô chỉ cần hòa mình vào dòng chảy đó.

“Thú thực, điều khiến tôi trăn trở hơn là thời tiết ngoài trời ngày 27/6. Tôi chỉ mong thời tiết ủng hộ để 20.000 khán giả có thể thưởng thức trọn vẹn đêm nhạc trong tâm thế thoải mái và sức khỏe tốt nhất. Cảm xúc và trải nghiệm của khán giả chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất truyền lửa ngược lại cho nghệ sĩ trên sân khấu”, Phí Linh nói.

Phí Linh gặp sức ép khi phải hâm nóng 20.000 khán giả trẻ tại concert Thanh xuân.

Theo Phí Linh, thử thách lớn nhất khi dẫn ở không gian mở với quy mô 20.000 người là khả năng bao quát không gian, kiểm soát sức nóng và giữ được điểm nhìn của đám đông.

“Sự cộng hưởng tiếng vang hay độ trễ âm thanh tại sân vận động đòi hỏi MC phải cực kỳ nhạy bén trong việc điều chỉnh nhịp độ. Tôi cũng mong dù ở bất kỳ vị trí nào tại sân vận động, khán giả cũng có được trải nghiệm xem show trọn vẹn”, cô nói.

Phí Linh cho rằng sự bùng nổ của các concert cho thấy sự dịch chuyển trong nhu cầu thưởng thức cuộc sống của giới trẻ nói riêng và khán giả nói chung. Việc đi xem concert không chỉ là giải trí đơn thuần, mà đã trở thành một phần của phong cách sống. Đó là cách các bạn trẻ giải tỏa áp lực, tìm kiếm sự đồng điệu, bồi đắp thẩm mỹ nghệ thuật và lưu giữ những ký ức rực rỡ.

“Đây là một tín hiệu rất tích cực cho cả khán giả lẫn ngành công nghiệp văn hóa. Điều quan trọng hơn nữa, đây là dịp để sức mạnh thanh niên được tập hợp một cách rất tự nhiên và tích cực. Tôi hy vọng rằng chương trình không chỉ là món quà chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc, mà còn truyền tải, gửi gắm tới người trẻ trọn vẹn thông điệp và góp phần bồi đắp thêm trong mỗi chúng ta lý tưởng để dấn thân phụng sự đất nước, làm ý nghĩa hơn hành trình sống của mỗi người”, cô chia sẻ.