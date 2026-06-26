Hàng trăm dancer đội nắng xuyên trưa vì concert Thanh Xuân

Từ 12h trưa 25/6, hàng trăm sinh viên, dancer tập luyện, chuẩn bị cho buổi sơ duyệt concert Thanh xuân. Giữa cái nắng gay gắt, sân khấu ở trường đua F1 Mỹ Đình sôi động hơn bao giờ hết khi hàng trăm dancer miệt mài tập luyện.

Biên đạo trực tiếp thị phạm cho các dancer trong buổi tổng duyệt dưới nắng. Vũ công tập luyện liên tục, phản ánh cường độ làm việc cao của ê-kíp. Sân khấu đang hoàn thiện những hạng mục cuối. Các thành viên liên tục di chuyển, căn chỉnh vị trí từng tiết mục.

Dancer chia thành nhiều nhóm để thực hiện những phân cảnh có sử dụng đạo cụ. Dưới nắng gắt, vũ công tập luyện nghiêm túc, đồng đều và chính xác cho màn trình diễn.

Nhiều nữ dancer chọn trang phục năng động với croptop, khoe vòng eo săn chắc. Không ít người vẫn mặc áo khoác, đội mũ và đeo khẩu trang để hạn chế tác động của nắng nóng khi phải hoạt động ngoài trời nhiều giờ liền.

Phong cách thời trang nổi bật của dancer trong các buổi tập. Dancer di chuyển theo đội hình, nhảy đồng đều.

Cận khoảnh khắc khoe eo thon của vũ công dưới nắng gắt.

Toàn bộ ê-kíp sản xuất cũng chạy đua với thời gian. Từ biên đạo, đạo diễn sân khấu, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng đến đội ngũ hậu cần đều có mặt từ sớm để theo sát từng khâu.

Với sự đầu tư công phu cùng tinh thần làm việc miệt mài của toàn bộ ê-kíp, concert được kỳ vọng mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, bùng nổ năng lượng và để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.

Concert Thanh xuân sẽ diễn ra tối 27/6 tại trường đua F1 Mỹ Đình. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau như Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh và DJ/producer Hoaprox.