Cận cảnh sự hoành tráng của sân khấu concert Thanh xuân

Concert Thanh xuân đang bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi diễn ra vào tối 27/6 tại Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội). Các công tác thi công tại khu vực Trường đua F1 đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc.

Hệ thống sân khấu trung tâm được thiết kế theo dạng chữ T mở rộng, tạo không gian biểu diễn đa hướng, giúp nghệ sĩ có thể tiến gần hơn đến khán giả ở nhiều khu vực khác nhau. Sân khấu được tạo hình theo chữ Y - viết tắt của từ "Young" (người trẻ), kết hợp hình ảnh cuốn sách mở, ngọn đuốc dẫn đường và đôi cánh chim Lạc. Những chi tiết này tượng trưng cho khát vọng vươn lên bằng tri thức, được lý tưởng soi đường nhưng vẫn gắn bó với cội nguồn văn hóa dân tộc. Đó cũng là tinh thần mà concert Thanh xuân hướng tới: hiện đại, sáng tạo nhưng không tách rời những giá trị truyền thống.

Phần sàn sân khấu đã cơ bản hoàn thiện với lớp phủ giả gỗ. Nhìn từ trên cao, khu vực trường đua F1 trở nên nhộn nhịp với hàng loạt hạng mục được triển khai đồng thời, đảm bảo hoàn thành các hạng mục thi công được thực hiện đúng tiến độ.

Các cụm màn LED trên sân khấu được bố trí, phân bổ phù hợp theo nhu cầu theo dõi của khán giả. Cấu trúc trung tâm LED được dựng vươn cao, tạo điểm nhấn thị giác nổi bật, đồng thời là vị trí lắp đặt hệ thống ánh sáng, hiệu ứng và màn hình trình chiếu chính.

Hai bên sân khấu cũng đã xuất hiện các màn hình LED phụ kích thước lớn nhằm bảo đảm khán giả ở xa vẫn có thể theo dõi các tiết mục biểu diễn.

Trong sáng 23/6, đại diện các đơn vị thi công cũng túc trực tại công trường để đốc thúc tiến độ, điều phối nhân lực và xử lý các phát sinh trong quá trình lắp đặt sân khấu. Dù thời tiết nắng nóng kéo dài, rất đông công nhân vẫn làm việc liên tục nhằm kịp hoàn thiện trước thời điểm tổng duyệt concert Thanh xuân.

Cũng trong ngày, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức concert Thanh xuân và nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức đã có mặt tại khu vực sân khấu để kiểm tra tiến độ, đồng thời động viên đội ngũ thi công dưới điều kiện thời tiết nắng nóng. Sự đồng hành và động viên kịp thời của Ban tổ chức góp phần tiếp thêm tinh thần cho lực lượng thi công trong giai đoạn nước rút trước ngày diễn ra chương trình.

Các cụm giàn giáo, hệ thống đèn sân khấu, thiết bị âm thanh và vật tư kỹ thuật được tập kết xung quanh để phục vụ công tác lắp đặt.

Khu vực dành cho khán giả cũng được khẩn trương hoàn thiện. Với sức chứa khoảng 20.000 khán giả, khu vực dành cho khán giả được chia thành: Thanh xuân 1 đến Thanh xuân 6, trong đó Thanh xuân 1 và 2 nằm gần sân khấu nhất, tiếp đến là Thanh xuân 3 và 4, còn Thanh xuân 5 và 6 bố trí ở hai cánh. Ở giữa Thanh xuân 5 và 6 là khu vực ghế ngồi.

Ban tổ chức mở cổng sự kiện lúc 13h và đóng cổng tiếp nhận khán giả vào 18h. Khu vực fanzone sẽ mở trong khoảng thời gian từ 17h30-19h. Khán giả cần mang theo giấy tờ tùy thân để đối chiếu thông tin, có mặt đúng khung giờ khuyến nghị trên vé và tuyệt đối không mua bán, chuyển nhượng hoặc chia sẻ mã QR nhằm đảm bảo quyền tham dự chương trình.