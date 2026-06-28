Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36

Sau khi trải qua hành trình làm mẹ, Nhã Phương vẫn nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài xinh đẹp, tươi tắn.

Nữ diễn viên khiến khán giả bất ngờ khi nhanh chóng lấy lại thần thái rạng rỡ, vóc dáng thon gọn cùng phong cách ngày càng cuốn hút.

Không chỉ được yêu mến qua những vai diễn trên màn ảnh, Nhã Phương còn gây chú ý bởi vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính.

Sau khi sinh con, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình và nhận về nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Gương mặt tươi trẻ, làn da mịn màng cùng nụ cười rạng rỡ giúp nữ diễn viên luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện.

Bên cạnh nhan sắc, cuộc sống gia đình của Nhã Phương và Trường Giang cũng nhận được sự quan tâm. Nữ diễn viên từng cho thấy hình ảnh một người phụ nữ hiện đại khi cân bằng giữa công việc, chăm sóc con cái và vun vén tổ ấm.

Sau sinh, Nhã Phương không chỉ giữ được vẻ đẹp vốn có mà còn được nhiều khán giả nhận xét ngày càng mặn mà, trưởng thành hơn.

Những hình ảnh mới của cô cho thấy sự tự tin, hạnh phúc và nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống hiện tại.

Với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch cùng sự chăm chút cho bản thân, Nhã Phương tiếp tục là một trong những mỹ nhân Việt được khán giả chú ý về nhan sắc và hình ảnh đẹp trong showbiz.