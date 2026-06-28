Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tuổi trung niên cứ xuất hiện là gây chú ý

Trong làng bóng đá Việt, không chỉ các nàng WAGs mới nhận được sự quan tâm mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng thường xuyên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Một trong số đó chính là bà Mai Đoàn - mẹ vợ Đoàn Văn Hậu. Mới đây, xuất hiện cùng bạn bè trong một sự kiện ở Hà Nội, mẹ đẻ của Doãn Hải My một lần nữa chiếm "spotlight".

Xuất hiện tại sự kiện, bà Mai Đoàn chọn cho mình phong cách thanh lịch với chiếc váy suông đen trắng nhẹ nhàng. Không chọn cách trang điểm cầu kỳ, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu trung thành với lối makeup trong trẻo, tự nhiên, nhấn nhá vào đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Mái tóc tém hiện đại không chỉ giúp bà trông trẻ hơn tuổi mà còn khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế, bắt kịp xu hướng.

Bà Mai Đoàn (đầm đen trắng) sinh năm 1977, diện mạo trẻ trung, phong cách thời trang sang trọng và hiện đại.

Thiết kế đầm sát nách giúp mẹ vợ Đoàn Văn Hậu khoe trọn vóc dáng mảnh mai, thon gọn, cá tính - là niềm mơ ước của nhiều phụ nữ ở độ tuổi trung niên.

Đây không phải lần đầu tiên mẹ ruột Doãn Hải My gây sốt. Trên trang cá nhân, Doãn Hải My đôi khi đăng tải những khoảnh khắc cùng mẹ đẻ, những khoảnh khắc đời thường với gu thời trang "chất chơi" từ áo trễ vai, quần shorts năng động đến những bộ cánh sang chảnh của bà Mai Đoàn luôn là niềm mơ ước của nhiều phụ nữ ở độ tuổi trung niên.

Với nhan sắc mặn mà cùng phong thái tự tin, không quá lời khi nói bà Mai Đoàn chính là "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá Việt" ở thời điểm hiện tại. Mỗi lần xuất hiện, bà lại tiếp thêm động lực cho phái đẹp trong việc chăm sóc bản thân và giữ gìn nét thanh xuân.

Bà Mai Đoàn bên cháu ngoại.

Xuất hiện cùng bà thông gia trong tiệc sinh nhật cháu ngoại, bà Mai Đoàn gây chú ý với diện mạo trẻ trung, cá tính.