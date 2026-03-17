Dàn anh trai khuấy đảo Mỹ Đình

Đúng 19h, concert mở màn bằng liên khúc Khát vọng là người Việt - Còn gì đẹp hơn với sự xuất hiện đồng loạt của dàn Anh trai, nhanh chóng khuấy động không khí sân vận động.

MC Trấn Thành vắng mặt trong sự kiện, cùng đó hai anh trai khác đã thông báo không thể hiện diện gồm Vũ Cát Tường nhập viện cấp cứu, Cody Nam Võ vướng lịch trình. Ban đầu, show dự kiến tổ chức đúng dịp Lễ tình nhân 14/3 song dời sang 16/3.

Để bù đắp, ê-kíp sử dụng standee cỡ lớn của các nghệ sĩ vắng mặt xuất hiện trên sân khấu, kèm thông điệp “Đi đâu cũng phải có đủ 31 anh trai”. Đồng thời, các phần trình diễn của họ được chiếu lại từ concert trước trên màn hình lớn.

Dù thiếu MC dẫn dắt chính, chương trình vẫn vận hành theo mạch tiết mục liên tục. Không khí nhanh chóng được làm nóng với loạt tiết mục Chill guys ngon zai, Độc nhất vô nhị, Người yêu chưa sinh ra. Trong đó, màn trình diễn Người yêu chưa sinh ra gây chú ý với xe mui trần trang trí hoa trắng, ruy băng, gợi không khí Valentine trắng. Những đạo cụ như hoa cưới, lúp cô dâu được tung xuống khán đài, tạo tương tác trực tiếp.

Chuỗi ca khúc tiếp theo như Ngất ngây con gà tây, Ai yêu anh nhất, Người như anh xứng đáng cô đơn, Hermosa, So good khiến khán giả bùng nổ. Các bản hit quen thuộc của show được phối lại phù hợp không gian sân vận động, giúp khán giả dễ hòa giọng theo.

Sân khấu cảm xúc của Người như anh xứng đáng cô đơn - một trong những bản hit có lượng view cao nhất mùa 2. Karik thông báo tình hình sức khỏe của thành viên vắng mặt là Vũ Cát Tường đã ổn định. Ngô Kiến Huy hô hào, cùng khán giả hô tên cổ vũ cho nghệ sĩ vắng mặt.

Liên khúc Best 5 gồm Yêu yêu yêu - Thương thương thương, Đường chân trời, Chờ anh về, It’s gon’ be alright tiếp tục khuấy động hàng chục nghìn fan ở Mỹ Đình. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của khách mời như Bảo Thy, Min và Em Xinh 52Hz mang lại màu sắc mới qua các tiết mục Make up, Đa nghi, Hơn là bạn, Em đã chờ anh bao lâu.

Sân khấu “Vũ trụ song tấu” lần đầu xuất hiện dưới hình thức live band, kết hợp nhiều ca khúc trong một mashup. Việc sử dụng dàn nhạc cụ trực tiếp giúp phần trình diễn giàu cảm xúc hơn và thể hiện khả năng chơi nhạc của nghệ sĩ.

Các “Em xinh” góp mặt trong nhiều tiết mục. Đặc biệt, phần trình diễn Sớm muộn thì trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ khi hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát theo.

Không chỉ âm nhạc, yếu tố trải nghiệm cũng được chú trọng. Các món quà mang tinh thần Valentine trắng như gấu bông, socola, kẹo marshmallow được phát cho khán giả.

Tiết mục Dance pastel trở thành điểm nhấn khi các cặp Anh trai thi vũ đạo trong thời gian ngắn, kết quả dựa vào mức độ cổ vũ từ khán giả. Đội CongB - Đỗ Nam Sơn là cặp giành chiến thắng.

Tuy vậy, việc thiếu MC Trấn Thành khiến mạch dẫn dắt thiếu liền mạch. Ngô Kiến Huy hỗ trợ một số phần nhưng không thể đảm đương trọn vẹn vai trò khi vẫn phải biểu diễn. Dù còn điểm trừ, concert vẫn giữ được sức hút nhờ quy mô lớn, dàn dựng chỉn chu và sự nhiệt tình của nghệ sĩ. Các khán đài được lấp kín, khán giả duy trì sự hưởng ứng đến phút cuối. Chương trình kéo dài đến hơn 23h, duy trì không khí sôi động với nhiều phần tương tác.

Khép lại đêm diễn, thông điệp “We never say goodbye - We say hi” vang lên như lời hẹn gặp lại. Ngay sau chương trình, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn có thêm đêm diễn tiếp theo, cho thấy sức nóng của Anh trai say hi vẫn đang được duy trì.