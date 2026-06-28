Sắc vóc nữ NSND xứ Nghệ ở tuổi trung niên

NSND Phạm Phương Thảo mới đây có chuyến đi Úc cùng chồng. Ở tuổi trung niên, nữ NSND xứ Nghệ gây chú ý bởi sắc vóc trẻ trung.

NSND Phạm Phương Thảo từng thu hút sự chú ý với khán giả khi là nữ nghệ sĩ trẻ nhất được tặng danh hiệu NSND cao quý đợt 10 vào năm 2024.

Nữ ca sĩ nổi danh với khán giả qua nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng về dòng nhạc dân gian. Những sản phẩm nổi bật có thể nhắc đến như: Album "Một chút tâm tình", MV "Bài ca thống nhất" hay MV "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ"...

Thành công trong dòng nhạc quê hương trữ tình nên khán giả cũng quan tâm đến đời thực của cô. Mới đây, nữ NSND trẻ tuổi tiết lộ cô được cả dòng họ ở quê tự hào.

Ngay từ khi được nhận danh hiệu NSƯT từ cách đây nhiều năm, cô đã được người thân hãnh diện. "Tôi thông báo cho cha mẹ và thấy họ rất vui mừng, hạnh phúc. Niềm hạnh phúc mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy ở họ. Sau đó thì cả dòng họ, mọi người đều tự hào và hãnh diện về tôi", Phạm Phương Thảo nói.

Không chỉ tài năng, nữ NSND còn sở hữu nhan sắc trẻ đẹp và vóc dáng thanh mảnh.

Bí quyết có được vóc dáng như hiện tại của Phạm Phương Thảo chính là lao động chăm chỉ và ăn uống khoa học.

Nhờ vận động nhiều nên Phạm Phương Thảo giữ được sắc vóc trẻ đẹp ở tuổi 43.

Bí quyết nữa của Phạm Phương Thảo chính là giữ tinh thần lạc quan vui vẻ. Đó là cách tốt nhất để cô luôn trẻ trung và tươi tắn, căng tràn sức sống.

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 ở Nghệ An. Nữ ca sĩ trưởng thành từ đoàn ca múa kịch Hương Sen ở quê nhà. Năm 2003, cô đoạt giải Ba cuộc thi Sao Mai phong cách dân gian và được giải "Ca sĩ được yêu thích nhất". Ngoài ca hát, cô sáng tác nhiều ca khúc như: Đất mẹ ngày về, Gái Nghệ, Cho em thôi chòng chành, Trăng sáng một mình...