Dòng người đổ bộ concert Thanh xuân

Concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam, từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới. Vé tham dự được phát cho khán giả thông qua các kênh thông tin chính thức của chương trình

Chương trình đón khán giả từ 13h. Trong quãng thời gian chờ đợi tới giờ diễn, khán giả có thể trải nghiệm các gian hàng ẩm thực, chụp hình cùng photobooth của thần tượng.

Fan nữ chụp hình cùng CongB.

Hai khán giả vào sân từ sớm, sẵn sàng hòa giọng cùng gần 20 nghệ sĩ.

Nhóm bạn trẻ có ngoại hình nổi bật hào hứng tham gia concert Thanh xuân. Giữa thời tiết nắng nóng, các bạn trẻ đã chuẩn bị sẵn quạt, nước uống để "cháy" cùng thần tượng.

Nhóm fan của Quang Hùng MasterD có mặt từ sáng sớm, sẵn sàng đổ bộ concert để cổ vũ thần tượng.

Cổng sự kiện đã mở từ 13h. Từ 17h30-19h - fanzone mở cửa và kiểm soát vòng đeo tay, sau 19h - fanzone đóng theo thông báo, 20h - chương trình chính thức bắt đầu. Khán giả nên có mặt trước 18h nếu sử dụng vé fanzone và muốn ổn định vị trí thuận lợi.

Mũ, quạt và nước uống là những món đồ không thể thiếu khi tham gia concert ngoài trời.

Với khu vực fanzone, vé chỉ được sử dụng một lần, khán giả không nên ra ngoài sau khi đã check-in. Khi cần ra ngoài fanzone, khán giả phải đi theo lối được hướng dẫn và xuất trình vòng đeo tay khi quay lại. Ban tổ chức không giải quyết các trường hợp tháo, mất hoặc hỏng vòng đeo tay.

Nhân viên ở khu vực check-in hoạt động với sự tập trung cao độ. Ở buổi sơ duyệt, tổng duyệt, công tác check-in và hướng dẫn khán giả đã được ban tổ chức hướng dẫn chu đáo cho hàng trăm nhân viên. Hơn 100 máy tính cũng được huy động để kiểm tra vé định danh.

Hàng nghìn khán giả xếp hàng từ sớm vì muốn có vị trí đẹp để gặp thần tượng.

Fan nữ có nhan sắc ấn tượng.

Hơn 20.000 khán giả có mặt trực tiếp tại sân khấu, chương trình cũng được livestream trên nền tảng số để mở rộng khả năng tiếp cận đến công chúng cả nước.

Sắc hồng từ nhóm hâm mộ Quang Hùng MasterD nổi bật giữa không gian concert.

Người hâm mộ ủng hộ nam ca sĩ Đông Hùng.

Khu vực photobooth hoạt động hết công suất, đón hàng trăm fan nữ check-in.

Các fan xếp hàng dài ở khu vực check-in.