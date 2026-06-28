Cuộc sống viên mãn của Hoa hậu Việt Nam 2010 sau khi kết hôn với thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe vẻ đẹp rạng rỡ, thanh tú

Sáng 27/6, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Lâu rồi mới ngoi lên". Trong những bức hình, người đẹp gần như để mặt mộc hoàn toàn, gây ấn tượng với làn da khỏe khoắn, mịn màng không tì vết cùng những đường nét thanh tú, rạng rỡ. Vẻ đẹp tự nhiên và thần thái tươi tắn của nàng hậu nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, Hoa hậu Việt Nam 2020 hiện tận hưởng cuộc sống bình yên, viên mãn bên chồng. Cô hạn chế chia sẻ trên mạng xã hội, và chọn lọc khi xuất hiện tại các sự kiện của showbiz.

Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Đỗ Thị Hà được cô đăng tải vào sáng 27/6. (Ảnh: FBNV)

Đầu tháng 6/2026, cô thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong buổi gặp gỡ thân mật cùng Á hậu Phương Anh và Á hậu Ngọc Thảo nhân dịp sinh nhật của Phương Anh. Nàng hậu không giấu được niềm vui khi hội ngộ những người bạn cùng tỏa sáng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 sau thời gian bận rộn với công việc riêng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gặp gỡ Á hậu Phương Anh và Á hậu Ngọc Thảo. (Ảnh: FBNV)

Tháng 5/20206, Đỗ Thị Hà bày tỏ sự hào hứng khi có chuyến thăm quan Nhật Bản cùng chồng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi Phú Sĩ – ngọn núi cao nhất Nhật Bản với độ cao 3.776 mét và là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia trong chuyến du lịch Nhật Bản. (Ảnh: FBNV)

Tháng 4/2026, Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô tự tay cắm những cành hoa loa kèn - loài hoa đặc trưng mỗi độ tháng 4 về.

Thỉnh thoảng, Đỗ Thị Hà cũng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp bên người bạn đời, phần nào hé lộ cuộc sống tân hôn viên mãn của cặp đôi.

Hoa hậu Việt Nam 2020 có cuộc sống viên mãn ở tuổi 25. (Ảnh: FBNV)

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa trong gia đình có mẹ làm nông, cha là lao động tự do. Năm 2020, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2021 (Hoa hậu Thế giới) tổ chức tại Puerto Rico.

Ở đấu trường nhan sắc này, Đỗ Thị Hà đạt được nhiều thành tích ấn tượng: lọt Top 27 phần thi Tài năng, Top 16 Head to Head Challenge và Top 13 Top Model, dừng chân Top 13 chung cuộc.

Sau khi tham gia các cuộc thi nhan sắc, hoa hậu Đỗ Thị Hà tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh, cô từng đảm nhận vị trí đồng sáng lập và CEO một thẩm mỹ viện quốc tế 5 sao tại Hà Nội

Tháng 10/2025, cô kết hôn với thiếu gia Nuyễn Viết Vương, 31 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Gia đình doanh nhân sở hữu tập đoàn lớn trong lĩnh vực xây dựng, đảm nhiệm nhiều dự án trọng điểm như đường sắt, đường bộ, san lấp mặt bằng, trồng trọt và bất động sản.