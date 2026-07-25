Cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Điện ảnh 2024

Năm 2024, người đẹp Ngô Lan Anh vượt qua 25 thí sinh để giành giải cao nhất, đăng quang ‘Hoa hậu Điện ảnh’ 2024.

Sau cuộc thi, Hoa hậu Ngô Lan Anh không xuất hiện dày đặc trong làng giải trí. Cô dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh, chỉ tham gia những hoạt động nghệ thuật phù hợp.

Hoa hậu Điện ảnh 2024 Ngô Lan Anh.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Ngô Lan Anh vẫn thường góp mặt tại một số sự kiện văn hóa, giao lưu với khán giả và duy trì hình ảnh chỉn chu trước công chúng. Người đẹp cũng dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vóc dáng và cân bằng cuộc sống.

Ít người biết, trước khi được công chúng biết đến nhiều qua các cuộc thi nhan sắc, Ngô Lan Anh từng theo đuổi con đường ca hát. Giai đoạn 2014-2018, cô phát hành một số ca khúc mang màu sắc trữ tình.

Đến giai đoạn 2020-2022, kế hoạch âm nhạc của cô bị gián đoạn bởi dịch COVID-19. Trong thời gian này, Ngô Lan Anh tạm gác các dự án nghệ thuật để tập trung cho cuộc sống cá nhân.

Năm 2024, cô hoàn thành một album gồm 8 ca khúc nhưng chưa phát hành ngay. Theo Ngô Lan Anh, cô muốn chờ thời điểm phù hợp để giới thiệu dự án đến khán giả thay vì ra mắt vội vàng.

Người đẹp cũng dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vóc dáng và cân bằng cuộc sống.

Sau một thời gian dài vắng bóng, Ngô Lan Anh vừa trở lại với âm nhạc bằng ca khúc ballad Một thuở yêu người. Chia sẻ về lần tái xuất này, cô nói: “Âm nhạc chưa bao giờ rời khỏi cuộc sống của tôi. Có những lúc bận rộn với công việc hay cuộc sống mà mình phải tạm gác lại đam mê.

Nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra âm nhạc vẫn luôn là nơi mình muốn quay về. Lần trở lại này không phải để chạy theo sự nổi tiếng, mà đơn giản là muốn được hát những ca khúc mình yêu và chia sẻ cảm xúc với khán giả”.