Á hậu Mỹ Duyên lên tiếng về clip 'ném gạch vào nhà dân trên đường Nguyễn Trãi'

Tối 23/7, mạng xã hội xôn xao về đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái được cho là á hậu Mỹ Duyên đi loạng choạng, có biểu hiện giống say xỉn và ném gạch vào nhà của một người dân. Người đăng video tiết lộ clip được ghi hình tại đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Trưa ngày 24/7, tài khoản Facebook của á hậu Mỹ Duyên đăng tải bài viết xin lỗi. Người đẹp thừa nhận mình là cô gái trong đoạn clip đang gây tranh cãi.

Á hậu Mỹ Duyên ném gạch vào nhà bạn trong trạng thái say xỉn.

Mỹ Duyên nói do sử dụng đồ uống có cồn nên có hành vi thiếu kiểm soát trong lúc đùa giỡn với bạn thân. Tuy nhiên, cô khẳng định không sử dụng chất cấm như một số tin đồn đang lan truyền.

"Tôi xin nhận lỗi về những hành động chưa phù hợp trong video. Sau sự việc, tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và đã chủ động xin lỗi bạn của mình. Bạn ấy cũng không hề trách móc mà đã thông cảm và bỏ qua cho tôi. Hiện tại, tôi chỉ mong được yên ổn để tiếp tục cuộc sống và công việc.

Á hậu Mỹ Duyên viết lời xin lỗi trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Tôi rất mong mọi người có thể dừng chia sẻ, bình luận tiêu cực hoặc suy diễn thêm về sự việc. Đoạn clip có thể chỉ là vài giây giải trí với mọi người nhưng thực sự đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cá nhân của tôi. Mong mọi người thông cảm và cho tôi cơ hội sửa sai", người đẹp viết.

Á hậu Mỹ Duyên tên đầy đủ là Bùi Thị Mỹ Duyên, sinh năm 2001 tại Quảng Bình (nay là Quảng Trị). Cô từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp và giành được danh hiệu Á hậu 2 Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024.