2 thập kỷ sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc Mai Phương Thúy vẫn gây thương nhớ

Mai Phương Thúy ở tuổi 38 khiến khán giả phát sốt khi khoe ảnh nhan sắc rực rỡ được ví như Lưu Diệc Phi Việt Nam. Sau 2 thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc của người đẹp vẫn khiến khán giả mê mẩn.

Ngay từ thời điểm đăng quang, Mai Phương Thúy đã sở hữu chiều cao ấn tượng 1,79 m cùng đôi chân dài, gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ.

Những lợi thế về hình thể giúp cô trở thành một trong những hoa hậu có vóc dáng nổi bật nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tại đấu trường Miss World 2006, cô cũng ghi dấu ấn với hình ảnh trẻ trung, hiện đại và lọt vào top các thí sinh được đánh giá cao về ngoại hình.

Theo thời gian, nhan sắc của Mai Phương Thúy có nhiều thay đổi theo hướng sắc sảo và trưởng thành hơn. Nếu trước đây cô gắn liền với hình ảnh trong trẻo, dịu dàng thì hiện tại, người đẹp gây ấn tượng với vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng cùng thần thái tự tin. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, cô đều thu hút sự chú ý nhờ gương mặt hài hòa, làn da trắng sáng và vóc dáng cân đối.

Không chạy theo hình ảnh quá cầu kỳ, Mai Phương Thúy thường lựa chọn phong cách thời trang thanh lịch nhưng vẫn tôn lên lợi thế hình thể. Trong đời thường, cô chuộng lối trang điểm nhẹ nhàng, để tóc tự nhiên và diện trang phục đơn giản. Khi tham dự các sự kiện giải trí, người đẹp lại ưu tiên những thiết kế ôm sát hoặc cắt xẻ tinh tế, khoe vóc dáng cao ráo và đôi chân dài trứ danh.

Bên cạnh nhan sắc, Mai Phương Thúy còn được đánh giá cao nhờ ý thức chăm sóc sức khỏe và duy trì vóc dáng. Người đẹp nhiều lần chia sẻ cô chú trọng chế độ sinh hoạt điều độ, tập luyện thể thao và giữ tinh thần thoải mái. Nhờ vậy, ở tuổi ngoài 30, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung cùng thần thái rạng rỡ.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật với tần suất dày đặc, mỗi lần Mai Phương Thúy xuất hiện đều tạo sức hút trên truyền thông và mạng xã hội.

Nhiều khán giả nhận xét vẻ đẹp của cô ngày càng "chín", toát lên sự tự tin, bản lĩnh của một người phụ nữ thành đạt.

Gần hai thập kỷ sau ngày đăng quang, Mai Phương Thúy vẫn là một trong những hoa hậu giữ được sức hấp dẫn đặc biệt trong lòng công chúng.