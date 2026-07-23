Hoa hậu được mệnh danh “con vua cháu chúa” lần đầu nói về sự thay đổi của hôn nhân với Chủ tịch tập đoàn

Hà Kiều Anh lần đầu tiết lộ về sự thay đổi của hôn nhân sau 19 năm

Hoa hậu Hà Kiều Anh từ lâu vẫn được công chúng nhắc đến với danh xưng "con vua cháu chúa" bởi xuất thân trong một gia đình danh giá.

Cô là cháu nội của cố Đại tá, nhà ngoại giao Hà Văn Lâu - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và bà Nguyễn Tăng Diệu Hương. Bà Nguyễn Tăng Diệu Hương là con gái của bà Công Tôn Nữ Tuyền Kinh - cháu nội của đức ông Tuy Lý Vương (hoàng tử thứ 11 của vua Minh Mạng). Cô đồng thời là cháu ngoại của ông Vương Quốc Mỹ - nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Gia đình hạnh phúc của Hà Kiều Anh với doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Ảnh: FBNV

Dù xuất thân trong dòng tộc gắn với nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong lịch sử. Tuy nhiên, sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1992, Hà Kiều Anh lựa chọn xây dựng hình ảnh kín tiếng, dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh.

Năm 2007, Hà Kiều Anh kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam sau thời gian tìm hiểu. Trải qua 19 năm gắn bó, vợ chồng chị hiện có 3 người con. Hôn nhân của Hoa hậu họ Hà được nhiều người ngưỡng mộ hòa hợp, viên mãn, ít vướng thị phi.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 19 năm ngày cưới, Hà Kiều Anh lần đầu chia sẻ những suy ngẫm về hành trình hôn nhân của mình. Những dòng tâm sự chân thành nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo người hâm mộ.

“Có người từng hỏi Kiều Anh, điều gì thay đổi nhiều nhất sau 19 năm hôn nhân. Có lẽ ngày trước, hạnh phúc chỉ thuộc về hai người, còn hôm nay, hạnh phúc là những điều rất bình dị. Đó là bữa cơm đủ đầy, tiếng cười của các con trong mỗi chuyến đi và mỗi sáng thức dậy vẫn thấy người bạn đồng hành ở bên.

19 năm không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng chính những lần cùng nhau vượt qua đã làm nên ý nghĩa của hai chữ ‘gia đình’. Kiều Anh luôn tin rằng, hôn nhân không phải là tìm một người hoàn hảo mà là tìm một người sẵn sàng nắm tay mình đi qua mọi chặng đường của cuộc sống.

Biết ơn anh - người ‘bạn cùng nhà’ đã luôn đồng hành, yêu thương và cùng em xây dựng một mái ấm trọn vẹn. Biết ơn các con đã khiến mỗi ngày của ba mẹ đều trở nên ý nghĩa hơn. 19 năm, từ hai người trở thành một gia đình, và đó vẫn là điều đẹp nhất mà Kiều Anh từng có”, Hà Kiều Anh trải lòng.

Hà Kiều Anh cùng 3 con. Ảnh: FBNV

Trước khi đến với nhau, Hoa hậu Hà Kiều Anh và doanh nhân Huỳnh Trung Nam - Chủ tịch Tập đoàn Lạc Việt đều từng trải qua những đổ vỡ trong quá khứ. Vì từng trải qua cảnh tan vỡ, hai người luôn hiểu, tôn trọng và yêu thương nhau. Nam doanh nhân được vợ nhận xét nóng tính, không lãng mạn nhưng khôi hài, tinh tế và biết hưởng thụ cái đẹp. Để có cuộc sống hiện tại, cả hai từng phải vượt qua những khó khăn “không thể kể ra hết”.

“Tôi cũng không biết vì sao lại đến với anh Nam. Anh Nam giống như một người bạn của tôi, đến giờ thì như người tri kỷ. Chồng đối xử với tôi như một đứa con, tôi cứ hay lung tung này nọ nhưng anh ấy không thèm chấp, kệ tôi muốn nói gì thì nói.

Trước khi cưới nhau, chúng tôi đã làm bạn với nhau 5 năm trời và chơi với nhau rất lâu. Tôi biết rõ về vợ cũ của chồng và chồng cũng biết rõ người yêu cũ của tôi. Hai chúng tôi rất hiểu nhau.

Tự nhiên một ngày đẹp trời, anh Nam tự nhiên thích tôi và tỏ tình, lấy nhau. Lúc đó, anh Nam đang xây khách sạn nên gặp nhiều khó khăn trong vấn đề sự nghiệp. Tôi cũng ở bên giúp đỡ, chung tay với anh ấy để xây dựng cơ đồ như ngày hôm nay. Hai người cùng làm nên mọi thứ nên anh Nam hiểu được sự hy sinh của tôi", Hà Kiều Anh tiết lộ.

Theo Hoa hậu Việt Nam 1992, khi kết hôn, con trai riêng của doanh nhân Huỳnh Trung Nam mới có 12 tuổi và đã chuyển sang sống với vợ chồng cô. Lúc đó, 3 người ngủ chung một giường, con trai nằm ngoài, chồng cô nằm giữa, còn cô nằm bên cạnh. Phải làm quá nhiều việc một lúc, lại chăm lo cho 3 đứa con của mình cùng 1 đứa con riêng của chồng khiến cô nhiều khi thấy đuối.

Hôn nhân của Hà Kiều Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV

Hà Kiều Anh cũng kể thêm rằng, cô từng gặp tai nạn suýt nguy hiểm đến tính mạng khi mang bầu con gái út.

“Khi ấy tôi đã mang bầu tuần 33 rồi, đang lái xe trên đường bên Mỹ, đi qua đoạn ngã tư thì bị một người vượt đèn đỏ lao thẳng vào xe tôi, đâm uỳnh một cái làm xe tôi lộn một vòng trên không trung rồi rơi xuống. Lúc xe rơi xuống, kính xe vỡ tung hết ra, văng tung tóe. Tôi nghĩ lần này là chết rồi, không thể nào sống được nhưng may mắn hai mẹ con không làm sao.

Ngay sau đó, tôi vào viện kiểm tra toàn bộ luôn nhưng không bị làm sao hết. Tôi không bị thương và con cũng không bị làm sao, thai khỏe mạnh. Thậm chí, tôi còn sinh đúng ngày đúng tháng, không phải sinh non. Cái xe thì nát toàn bộ, vứt ra bãi rác luôn, không dùng được nữa".

Trước đó, bà Vương Kiều Oanh – mẹ ruột của Hà Kiều Anh cũng từng tâm sự, nhìn lại hành trình của cô con gái bà cảm giác giống nghề kiến trúc của cha mình - nơi mỗi vết nứt đều có thể trở thành kiệt tác. Từ cô bé 4 tuổi chứng kiến cha mẹ ly hôn đến khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1992, Hà Kiều Anh cũng từng phải trải qua những trắc trở mới viên mãn như hôm nay.

"Nhìn lại đúng là hành trình của con gái tôi cũng giống như nghề của cha tôi - nghề kiến trúc. Để có một công trình đẹp, phải qua nhiều lần gọt đi vẽ lại, nhìn ngắm tưởng tượng tác phẩm từ nhiều phía, nhiều góc cạnh cuối cùng mới có một tác phẩm được sống với đời.

Cuộc sống cũng vậy. Mỗi bước chân trật nhịp, mỗi cú hích trong cuộc đời sẽ để lại một ‘vết nứt’ trong trái tim ta. Nếu sau sự đau đớn biết dẹp bỏ oán hận, nhìn vết nứt ấy bằng lòng biết ơn vì bài học đắt giá nó dạy cho mình, vết nứt sẽ trở thành đường vân rất riêng làm nên kiệt tác.

Tôi nghĩ, chính những trải nghiệm khắc nghiệt khiến con gái trưởng thành, cuộc sống có chiều sâu hơn và nhất là đã trở nên một phụ nữ có lòng nhân ái biết yêu mình, yêu người”, mẹ Hoa hậu Hà Kiều Anh trải lòng.