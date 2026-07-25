Sau khi làm việc với công an, Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên nhận kết luận bất ngờ

Trao đổi với Dân Việt vào tối 24/7, Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên, người trong đoạn clip cầm gạch ném đá vào nhà dân, cho biết sau khi sự việc xảy ra và lan truyền trên mạng xã hội, bản thân cùng các bên liên quan đã chủ động làm việc với cơ quan công an phường Cầu Ông Lãnh để trình bày đầy đủ diễn biến.

“Qua xác minh, sự việc không gây ra thiệt hại về người và tài sản. Phía bạn Đạt (chủ căn nhà bị ném đá - PV) cũng không có khiếu nại hay yêu cầu bồi thường, đồng thời đã đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý vụ việc theo hướng nhẹ nhất có thể”, người đẹp cho hay.

Đồng thời, Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên cũng khẳng định với Dân Việt rằng “mối quan hệ giữa tôi và Đạt cũng hòa bình”.

Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên cho biết đã cùng các bên liên quan lên làm việc với Công an phường Cầu Ông Lãnh TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Cũng theo Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên, sau khi các bên hoàn tất việc trình bày và làm rõ tình hình, cơ quan chức năng đã ghi nhận vụ việc.

“Tôi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự cũng như không phát sinh trách nhiệm dân sự. Các bên sau đó đã ra về trong tinh thần hợp tác và hoà bình”, người đẹp sinh năm 2001 nói thêm.

Trước đó, trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền clip một cô gái đi bộ trong hẻm, sau đó dừng lại nhặt một cục gạch bên đường.

Tiếp đó, người này đến trước cửa một căn nhà nằm trong con hẻm rồi bất ngờ cầm gạch ném vào bên trong. Sau khoảng 3 lần ném, cô gái dừng lại rồi bấm điện thoại.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại một căn nhà nằm trong hẻm trên đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Đến chiều 24/7, Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên xác nhận trên trang cá nhân bản thân chính là người trong đoạn video đang được lan truyền.

Cô thừa nhận có hành động thiếu kiểm soát, đồng thời giải thích nguyên nhân dẫn đến sự việc.

"Trước hết, mình xin nhận lỗi về những hành động chưa phủ hợp trong video. Hôm đó mình có sử dụng một chút đồ uống có cồn và trong lúc đùa giỡn với bạn nên đã cư xử thiếu kiểm soát. Mình xin khẳng định rõ: mình không sử dụng bất kỳ chất cấm nào như một số thông tin đang lan truyền.

Sau sự việc, mình đã nhận ra sai sót của bản thân và đã chủ động xin lỗi. Bạn của mình cũng không hề trách móc mà đã thông cảm và bỏ qua cho mình. Hiện tại mình chỉ mong được yên ổn để tiếp tục cuộc sống và công việc”, Bùi Thị Mỹ Duyên cho hay.

“Mình rất mong mọi người có thể dừng chia sẻ, bình luận tiêu cực hoặc suy diễn thêm về sự việc. Đoạn clip có thể chỉ là vài giây giải trí, nhưng thực sự đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cá nhân của mình. Mong mọi người thông cảm và cho mình cơ hội sửa sai”, người đẹp nói thêm.

Bùi Thị Mỹ Duyên sinh năm 2001, lớn lên tại Quảng Bình. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô theo học ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH), từng đoạt Á khôi 1 Miss HUTECH 2023.

Tại cuộc thi Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024, Mỹ Duyên giành giải Á hậu 2. Thời gian qua, Mỹ Duyên không hoạt động showbiz mà có hướng đi riêng trong sự nghiệp.