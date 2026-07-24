Phong độ tuổi U70 của 'bà dì hot nhất Đài Loan'

Trần Mỹ Phượng đón sinh nhật tuổi 70 hôm 1/7. Ở độ tuổi lão niên, nữ diễn viên vẫn giữ thân hình thon thả, sắc mặt tươi tắn nên được mệnh danh là "Bà dì nóng bỏng nhất xứ Đài", cùng nhiều lời khen ngoại hình.

Vẻ ngoài "không tuổi" của Trần Mỹ Phượng một phần nhờ vào nhiều năm theo đuổi lối sống lành mạnh, ưu tiên chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế tinh bột và thực phẩm chế biến sẵn. Bà thường uống nước ấm ngay sau khi thức dậy, kết hợp ăn một quả táo, giúp ích cho sức khỏe lẫn làn da, vóc dáng.

Bên cạnh đó, diễn viên người Đài Loan thường xuyên sử dụng gừng trong các món canh, súp. Gừng được xem là gia vị giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần bảo vệ collagen nhờ đặc tính chống oxy hóa tự nhiên. "Bất kể tôi có gì trong bát súp, tôi luôn thêm vào đó chút gừng", Trần Mỹ Phượng cho hay.

Cùng với thói quen ăn uống điều độ, bà duy trì lối sống năng động, xem việc tập luyện là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày.

Ngoài yoga để tăng độ dẻo dai và cân bằng cơ thể, diễn viên còn thường xuyên chơi pickleball, đạp xe và đi bộ nhằm nâng cao sức khỏe tim mạch, duy trì thể lực cũng như kiểm soát cân nặng.

Thói quen vận động không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, giữ vóc dáng cân đối mà còn là cách giải tỏa căng thẳng, tái tạo năng lượng và cân bằng tinh thần sau những áp lực của công việc, cuộc sống. Mỹ Phượng tin rằng khi tinh thần tích cực, cơ thể khỏe mạnh, vẻ ngoài cũng trở nên rạng rỡ và trẻ trung một cách tự nhiên, xem đây là 'liều thuốc' giúp duy trì sức khỏe và nhan sắc theo năm tháng.

Bí quyết của Trần Mỹ Phượng không nằm ở những phương pháp cầu kỳ mà ở việc kiên trì duy trì nếp sống lành mạnh mỗi ngày. Bà chú trọng chăm sóc hệ tiêu hóa, ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi điều độ và xem việc vận động thường xuyên là 'chìa khóa' giúp cơ thể dẻo dai, tràn đầy năng lượng. Với diễn viên, ở tuổi lão niên, tập luyện đều đặn quan trọng hơn cường độ.

Trần Mỹ Phượng sinh năm 1957, là diễn viên nổi tiếng Đài Loan, hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1980. Bà được khán giả Việt Nam biết đến qua nhiều phim truyền hình Đài Loan từng phát sóng rộng rãi như Bao Thanh Thiên, Mẹ chồng nàng dâu, Gia đình rắc rối, Thời đại phụ nữ, Đời sống chợ đêm...

Với ngoại hình nổi bật và phong thái gợi cảm hiếm có, Trần Mỹ Phượng duy trì sức hút bền bỉ qua nhiều thập kỷ, đồng thời trở thành hình mẫu về lối sống tích cực và chăm sóc sức khỏe ở tuổi lão niên.