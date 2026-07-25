Á hậu Mỹ Duyên trước khi vướng ồn ào ném gạch vào nhà dân

Ngày 23/7, đoạn video ghi lại cảnh một cô gái cầm gạch ném liên tiếp vào một căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, TP HCM được chia sẻ rộng rãi. Sau khi sự việc gây tranh luận, hôm 24/7, Bùi Thị Mỹ Duyên xác nhận cô chính là người xuất hiện trong đoạn video.

Người đẹp cho biết sự việc xảy ra do cô sử dụng đồ uống có cồn nên hành động thiếu kiểm soát. Mỹ Duyên nói sau đó đã nhận ra sai sót, chủ động xin lỗi người bạn và được thông cảm. Á hậu cũng phủ nhận thông tin cho rằng cô sử dụng chất cấm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng bởi sự việc. Cô mong khán giả không tiếp tục suy diễn hoặc lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến. Mỹ Duyên sau đó xóa bài đăng giải thích sự việc và khóa trang cá nhân.

Á hậu Mỹ Duyên ném gạch vào nhà dân trong video lan truyền.

Bùi Thị Mỹ Duyên, sinh năm 2001, quê Quảng Bình. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 84-62-94 cm. Sau khi hoàn thành chương trình THPT, cô vào TP HCM học ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH). Thời đại học, Mỹ Duyên từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Miss HUTECH 2023. Cô cũng tham gia một số cuộc thi dành cho sinh viên và giành thành tích ở lĩnh vực khởi nghiệp, tài chính - thương mại.

Từ khi là sinh viên năm nhất, cô làm thêm với các công việc mẫu ảnh, bồi bàn, sau đó là chuyên viên tư vấn cho một công ty bất động sản để trang trải chi phí đi học, không phụ thuộc vào bố mẹ.

Năm 2024, Mỹ Duyên thử sức tại Miss & Mister Celebrity Vietnam. Với chiều cao khoảng 1,7 m cùng ngoại hình khả ái, cô giành ngôi Á hậu 2 và nhận thêm giải phụ Người đẹp dạ hội. Sau cuộc thi, cô tiếp tục ghi danh Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 nhưng không đạt giải. Cô sau đó xuất hiện trong một số hoạt động nghệ thuật và sự kiện, nhưng chưa phải là gương mặt quen thuộc với khán giả.

Dù có danh hiệu sắc đẹp, Mỹ Duyên không phát triển về showbiz. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm nhân viên văn phòng trong môi trường doanh nghiệp. Mỹ Duyên còn phát triển kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Người đẹp nói cô không có ý định tham gia thêm các cuộc thi nhan sắc, thay vào đó tập trung vào công việc chuyên môn.

Á hậu Mỹ Duyên.

Mỹ Duyên trong hình ảnh đời thường.

Trên trang cá nhân, á hậu hạn chế chia sẻ chuyện đời tư. Người đẹp cho biết cô luôn giữ sự riêng tư trong các mối quan hệ tình cảm bởi không muốn những người liên quan chịu áp lực từ dư luận hay mạng xã hội. Dù vậy, cô thừa nhận mình vẫn luôn mong muốn tìm được một người phù hợp để cùng đồng hành trong cuộc sống. Ở tuổi 25, cô chưa tiết lộ kế hoạch lập gia đình.