Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên là ai?

Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên từng có thành tích gì?

Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên sinh năm 2001 tại Quảng Bình. Sau khi hoàn thành chương trình THPT, cô theo học ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Người đẹp sở hữu bảng thành tích học tập và hoạt động khá ấn tượng. Từ nhỏ, cô nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, từng giành giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý năm lớp 8 và giải ba nội dung chạy 3.000 m cấp huyện.

Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên khi ngồi trên ghế giảng đường đại học. (Ảnh: FBNV)

Khi bước vào giảng đường đại học, Mỹ Duyên tiếp tục ghi dấu ấn với hàng loạt thành tích như giải nhì cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp "HUTECH Startup Wings 2024", giải nhì cuộc thi sinh viên Tài chính - Thương mại HUTECH về ứng dụng AI và blockchain, giải khuyến khích cuộc thi học thuật Marketing "Wake Up Your Talent" mùa 2 và đặc biệt là danh hiệu Á khôi 1 (Miss HUTECH 2023).

Ít ai biết, niềm yêu thích kinh doanh đã đến với Mỹ Duyên từ khi còn học phổ thông. Ngay thời điểm còn ngồi trên ghế nhà trường, cô từng mạnh dạn mượn tiền từ gia đình và bạn bè để nhập quần áo về kinh doanh online trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, người đẹp còn yêu thích thể thao với hai bộ môn bóng chuyền và cầu lông. Cô cũng có năng khiếu ca hát, làm mẫu ảnh và từ năm lớp 6 đã trở thành cộng tác viên cho các cửa hàng thời trang tại quê nhà.

Danh hiệu Miss HUTECH được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu trên hành trình theo đuổi các cuộc thi sắc đẹp của Mỹ Duyên. Sau cuộc thi, cô thường xuyên tham gia các chương trình giao lưu, trình diễn thời trang cũng như nhiều hoạt động thiện nguyện, cộng đồng do trường tổ chức. Những trải nghiệm này giúp cô tích lũy thêm kỹ năng trình diễn, ứng xử và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Chia sẻ về quãng thời gian sinh viên, Mỹ Duyên từng bộc bạch: "Tôi luôn cố gắng hết mình trong học tập và không ngừng phát triển bản thân. Việc được lựa chọn trở thành hoa khôi của trường là một dấu mốc đáng nhớ, giúp tôi có thêm cơ hội thể hiện bản thân cũng như mở rộng các mối quan hệ".

Á hậu Mỹ Duyên tại thời điểm đăng quang. (Ảnh: FBNV)

Sở hữu chiều cao khoảng 1,70 m cùng gương mặt thanh tú, Mỹ Duyên tiếp tục thử sức tại cuộc thi Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024. Qua nhiều vòng tranh tài ở các nội dung trình diễn, hình thể và ứng xử, cô dần khẳng định bản lĩnh giữa dàn thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trong đêm chung kết, Bùi Thị Mỹ Duyên giành danh hiệu Á hậu 2, đồng thời nhận giải phụ Người đẹp Dạ hội. Thành tích này giúp cô được công chúng biết đến nhiều hơn, đồng thời mở ra cơ hội hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí.

Sau khi tốt nghiệp đại học, người đẹp lựa chọn làm việc trong môi trường doanh nghiệp. Theo cô, đây là bước đi phù hợp để tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.

Về đời sống cá nhân, Mỹ Duyên khá kín tiếng và hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm. Cô cho biết luôn muốn giữ sự riêng tư cho bản thân cũng như những người xung quanh, tránh để họ chịu áp lực từ dư luận và mạng xã hội.