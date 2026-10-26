Cô gái được nhận xét giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Chuyến đi tới các tỉnh vùng cao phía Bắc như Tuyên Quang, Lai Châu cũng là một trong những trải nghiệm ấn tượng của Nguyễn Thị Hoa khi cô và thí sinh được bà con dân tộc chào đón giữa không khí cờ hoa rực rỡ dịp lễ Quốc khánh 2/9. "Chuyến đi này để lại trong tôi ấn tượng về tình cảm chân thật, ấm áp của bà con nơi đây", cô nói.