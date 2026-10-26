Cô gái được nhận xét giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà
Nguyễn Thị Hoa đến từ Thanh Hóa là một trong 25 cô gái của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp chia sẻ sự bất ngờ, tự hào khi được nhận xét có gương mặt giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà.
Vượt qua các vòng thi áo dài, áo tắm, dạ hội trong đêm Chung khảo, Nguyễn Thị Hoa đã ghi danh vào top 25 thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2004, đến từ Thanh Hóa, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH).
Vũ Thị Khánh Vi là một trong 25 cô gái được xướng tên vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2004, tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh tế...
Theo Duy Nam ([Tên nguồn])
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