Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thực hiện thử thách chụp hình tại bể bơi, bãi biển

Sau đêm Chung khảo toàn quốc tối 10/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 chia thành bốn đội để tham gia thử thách của vòng Chung kết.

Phạm Vân Hà, Mai Thị Yến Nhi, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Lê Phương Nghi và Tạ Thị Hoa thực hiện phần chụp hình tại bể bơi và trên bãi biển. Từ những bước trình diễn trên sân khấu Chung khảo, các cô gái chuyển sang thể hiện biểu cảm, cách tạo dáng trước ống kính. Thử thách đòi hỏi họ vận dụng những kỹ năng đã được hướng dẫn trong thời gian ở nhà chung.

Mỗi thí sinh được lựa chọn ba phụ kiện để sử dụng trong thử thách. Kính mát, mũ, hoa cài tóc trở thành những món đồ giúp các cô gái thể hiện ý tưởng cho phần chụp hình. Sau chung khảo, Phạm Vân Hà là thí sinh 18 tuổi duy nhất tại Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tạ Thị Hoa chia sẻ niềm vui khi tiến sâu hơn và tiếp tục hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nguyễn Thục Uyên Nhi là Hoa khôi Báo chí - Press Beauty 2023. Cô vừa tốt nghiệp ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô theo học song song bằng ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương.

Là Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025, Lê Phương Nghi không xem hành trình của mình là cuộc đua để trở nên hoàn hảo. Cô muốn vượt qua giới hạn bản thân, trưởng thành trong suy nghĩ và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Mai Thị Yến Nhi cho biết cô rất vui vì vượt qua vòng Chung khảo, đã sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo. Yến Nhi là là Á khôi Đại học Đồng Nai.

Đặng Thị Ngọc Lan sinh năm 2007 đến từ Hà Nội. Cô theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của Học viện Ngân hàng. Người đẹp có khả năng viết thư pháp.

Các cô gái khoe vóc dáng xinh đẹp trong trang phục cocktail.