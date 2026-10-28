Cô gái Đà Nẵng cao 1,74 m, giỏi tiếng Trung ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Nguyễn Hồng Hạ Nghi sinh năm 2006, cao 1,74 m, là sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Cô là một trong 25 thí sinh được gọi tên vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hạ Nghi đến từ Đà Nẵng, lớn lên với tình yêu dành cho văn hóa xứ Quảng. Nhắc về quê hương, cô nhớ phố cổ Hội An và sự mộc mạc, chân thành của người dân. Đến với chủ đề Miền hương sắc, nữ sinh mong giới thiệu vẻ đẹp quê hương qua những câu chuyện văn hóa và cách sống của con người nơi đây.

Với Hạ Nghi, mẹ là người ảnh hưởng nhiều nhất đến cách cô nhìn nhận cuộc sống. “Từ mẹ, tôi hiểu rằng để trở thành một người tốt, đôi khi không cần phải nói những điều thật hay, mà quan trọng là cách mình đối xử với những người xung quanh”, cô chia sẻ. Những lúc áp lực hoặc nghi ngờ bản thân, Nghi nhớ lời mẹ để bình tĩnh và tiếp tục cố gắng.

Trước Hoa hậu Việt Nam, Hạ Nghi từng giành giải Nhất cuộc thi hoa khôi ở trường THPT. Khi dự sơ khảo, cô giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung, bày tỏ mong muốn rèn kỹ năng giao tiếp và từng bước theo đuổi nghề nghiệp đã chọn. Nữ sinh thừa nhận ban đầu hồi hộp, nhưng sự thân thiện của giám khảo giúp cô tự tin hơn.

Hạ Nghi cho biết kết quả học tập giúp cô có cơ hội đại diện trường tham gia cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ toàn quốc năm 2026. Nữ sinh đã đạt chứng chỉ HSK 5, đang tiếp tục học để hướng tới HSK 6. Cô mong sử dụng ngoại ngữ trong công việc phiên dịch hoặc dẫn chương trình song ngữ Việt - Trung.

Những chuyến đi đến Lai Châu, Tuyên Quang và các địa phương trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 giúp Hạ Nghi tìm hiểu thêm lịch sử, văn hóa. Cô nói đây là những trải nghiệm mình khó có được nếu không tham gia cuộc thi. Gặp gỡ người dân, khám phá sinh hoạt từng vùng, nữ sinh học thêm cách lắng nghe, sẻ chia và trân trọng cuộc sống hiện tại.

Qua các hoạt động tìm hiểu lịch sử, Hạ Nghi suy nghĩ nhiều hơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước. “Với tôi, lòng biết ơn không chỉ nằm ở việc nhớ về quá khứ, mà còn ở cách mình sống tử tế, có trách nhiệm và nỗ lực để xứng đáng với những điều tốt đẹp mình đang được thừa hưởng hôm nay”, cô nói.

Trong thời gian ở Hải Phòng, Hạ Nghi lưu giữ kỷ niệm với bạn bè bằng cách vẽ bảy người bạn cùng thi lên bình gốm Chu Đậu.

Với thử thách chụp ảnh áo dài tại chùa Côn Sơn, Hạ Nghi có dịp kết hợp trình diễn với tìm hiểu văn hóa.

“Với cô, mặc áo dài không chỉ là khoảnh khắc đẹp trước ống kính, mà còn là niềm tự hào khi được mang theo nét duyên dáng và bản sắc Việt Nam”, cô chia sẻ. Nữ sinh mong người trẻ quan tâm hơn đến những giá trị truyền thống từ các trải nghiệm gần gũi như vậy.

Cô cho biết yêu thích các hoạt động tại nhà chung, muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực và nỗ lực chinh phục các danh hiệu đại sứ.

Trong phần thi Đại sứ Du lịch và Môi trường tại vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Hạ Nghi cùng các thí sinh di chuyển bằng cano, sau đó chèo kayak khảo sát rừng ngập mặn Bàng La, Hải Phòng, tìm hiểu cảnh quan và hệ sinh thái ven biển.

Sau hoạt động khảo sát, các cô gái trực tiếp trồng cây tại Bàng La. Nói về những trải nghiệm trong cuộc thi, Hạ Nghi chia sẻ: “Trải nghiệm ở Bàng La giúp tôi hiểu thêm sự gắn bó giữa thiên nhiên và cuộc sống của người dân ven biển. Tôi nghĩ mỗi chuyến đi sẽ ý nghĩa hơn khi mình biết quan tâm, có trách nhiệm với nơi mình đến và giữ ý thức ấy khi trở về cuộc sống hằng ngày”.

Hướng tới Chung kết, Hạ Nghi mong thể hiện hình ảnh cô gái trẻ ham học hỏi, chân thành và có trách nhiệm.

Hạ Nghi mong có cơ hội chạm tới vương miện, đồng thời tiếp tục trau dồi ngoại ngữ để giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. “Tôi nghĩ rằng một hoa hậu không nhất thiết phải làm những điều quá lớn lao, mà quan trọng là luôn sống có trách nhiệm, biết sẻ chia và dùng những gì mình có để mang lại giá trị tích cực cho mọi người”, cô chia sẻ. Dù kết quả ra sao, Nghi mong giữ được sự chân thành và trở thành người khiến mẹ tự hào.