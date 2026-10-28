Cô gái Đà Nẵng cao 1,74 m, giỏi tiếng Trung ở Hoa hậu Việt Nam 2026
Nguyễn Hồng Hạ Nghi có chứng chỉ HSK 5, mong trở thành phiên dịch viên hoặc MC song ngữ Việt - Trung. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, nữ sinh nhớ lời mẹ dặn từ vòng sơ khảo về sự chân thành và cách đối xử với mọi người xung quanh.
Với Hạ Nghi, mẹ là người ảnh hưởng nhiều nhất đến cách cô nhìn nhận cuộc sống. “Từ mẹ, tôi hiểu rằng để trở thành một người tốt, đôi khi không cần phải nói những điều thật hay, mà quan trọng là cách mình đối xử với những người xung quanh”, cô chia sẻ. Những lúc áp lực hoặc nghi ngờ bản thân, Nghi nhớ lời mẹ để bình tĩnh và tiếp tục cố gắng.
Hạ Nghi cho biết kết quả học tập giúp cô có cơ hội đại diện trường tham gia cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ toàn quốc năm 2026. Nữ sinh đã đạt chứng chỉ HSK 5, đang tiếp tục học để hướng tới HSK 6. Cô mong sử dụng ngoại ngữ trong công việc phiên dịch hoặc dẫn chương trình song ngữ Việt - Trung.
Trong thời gian ở Hải Phòng, Hạ Nghi lưu giữ kỷ niệm với bạn bè bằng cách vẽ bảy người bạn cùng thi lên bình gốm Chu Đậu.
Hướng tới Chung kết, Hạ Nghi mong thể hiện hình ảnh cô gái trẻ ham học hỏi, chân thành và có trách nhiệm.
Hạ Nghi mong có cơ hội chạm tới vương miện, đồng thời tiếp tục trau dồi ngoại ngữ để giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. “Tôi nghĩ rằng một hoa hậu không nhất thiết phải làm những điều quá lớn lao, mà quan trọng là luôn sống có trách nhiệm, biết sẻ chia và dùng những gì mình có để mang lại giá trị tích cực cho mọi người”, cô chia sẻ. Dù kết quả ra sao, Nghi mong giữ được sự chân thành và trở thành người khiến mẹ tự hào.
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