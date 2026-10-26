MC song ngữ tranh vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026
Hoàng Thị Hà Phương là một trong bốn đại diện Hải Phòng vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Những hoạt động tại Bến tàu K15, xưởng gốm Chu Đậu, rừng ngập mặn Bàng La giúp cô hiểu thêm về quê hương trong hành trình dự thi.
Hoàng Thị Hà Phương sinh năm 2004 (SBD 693), cao 1,68 m, số đo ba vòng 83-63-97 cm. Cô cùng Phạm Vân Hà, Bùi Mai Linh và Lưu Phương Anh là bốn thí sinh Hải Phòng góp mặt tại vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
Sáng 13/10, Hà Phương cùng Top 25 dâng hương tại Bến tàu không số K15. Là người con Hải Phòng, cô xúc động khi được tìm hiểu sâu hơn về những chuyến đi và sự hy sinh của thế hệ trước. Chuyến thăm đưa cô đến gần hơn với những câu chuyện lịch sử trên chính quê hương mình.
Cảm xúc ấy được nối tiếp khi Hà Phương lắng nghe các cựu chiến binh kể chuyện chiến trường. Những ký ức về đồng đội, mất mát khiến cô thêm trân trọng cuộc sống hòa bình. Cô cho biết những cuộc gặp nhắc mình cần nỗ lực trong học tập, rèn luyện và có trách nhiệm với những việc đang làm.
Tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng, Hà Phương tham gia chăm sóc, trò chuyện với các cựu chiến binh. Các thí sinh chuẩn bị bữa cơm tri ân, pha nước ngâm chân, dọn phòng và giao lưu văn nghệ. Với Hà Phương, lòng biết ơn bắt đầu từ việc học nghiêm túc, làm tốt công việc và sẵn lòng giúp đỡ người khác.
Trong phần thi Đại sứ Du lịch và Môi trường, Hà Phương cùng các thí sinh trồng cây tại rừng ngập mặn Bàng La, TP Hải Phòng.
Hà Phương tham gia phần thi tranh biện với hệ thống 12 chủ đề. Bên cạnh việc xây dựng lập luận, các thí sinh phải lắng nghe, phản hồi trước ý kiến khác biệt. Với cô gái từng làm MC, đây là dịp thực hành cách trình bày rõ ràng và điều chỉnh lời nói theo diễn biến cuộc trao đổi.
Trước khi dự thi, Hà Phương từng vào Top 6 MC Spotlight 2024, dẫn song ngữ tại Hội nghị Liên đoàn Dược phẩm châu Á và tham gia các sự kiện của trường đại học. “Điều mình học được không phải là nói hay hơn, mà là biết lắng nghe nhiều hơn”, cô chia sẻ.
Thu Hằng, Ngọc Anh, Thanh Thảo, Bảo Nhi cùng 19 tuổi, gây chú ý với vẻ trong trẻo, khả năng đàn hát khi thi Hoa hậu Việt Nam.
Nguồn: https://tienphong.vn/mc-song-ngu-tranh-vuong-mien-hoa-hau-viet-nam-2026-pos...Nguồn: https://tienphong.vn/mc-song-ngu-tranh-vuong-mien-hoa-hau-viet-nam-2026-post1887469.tpo-22/10/2026 14:29 PM (GMT+7)