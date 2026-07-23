Bộ sưu tập túi Hermes tiền tỷ của vợ thiếu gia Phan Thành

Primmy Trương xây dựng bộ sưu tập Hermès với nhiều kiểu dáng, màu sắc và chất liệu da cao cấp. Trong số đó có các thiết kế làm từ da Box, Tadelakt, Epsom và da đà điểu - những chất liệu được giới sưu tầm hàng hiệu đánh giá cao.

Cuối tháng 3, khi dạo chơi và ngắm hoa mộc lan tại Canada, cô kết hợp áo sweater Chanel cùng chiếc Hermès Constance 18 màu đen.

Mẫu túi được chế tác từ da Tadelakt, điểm nhấn là khóa chữ H bọc da kỳ đà Ombre Lizard và phần cứng mạ vàng.

Theo Madison Avenue Couture, thiết kế có giá khoảng 20.000 USD (hơn 520 triệu đồng). Ảnh: Madison Avenue Couture

Trong chuyến công tác ở Hong Kong hồi tháng 1/2026, Primmy Trương lựa chọn Hermès Kelly 25 bằng da Box màu đen, phối cùng bộ trang phục vải tweed mang phong cách cổ điển.

Theo nền tảng giao dịch hàng hiệu SACLÀB, mẫu túi sản xuất tại Pháp năm 2021 có giá khoảng 500 triệu đồng. Ảnh: SACLÀB

Tháng 10/2025, khi du lịch Singapore cùng chồng và hai con, cô sử dụng Hermes Kelly 25 Sellier da Epsom màu Jaune Ambre, tạo điểm nhấn bằng khăn lụa quấn quanh quai túi.

Theo chuyên trang hàng hiệu Christie's, thiết kế từng được đấu giá thành công với mức 163.800 HKD, tương đương hơn 540 triệu đồng. Ảnh: Christie's

Dịp Giáng sinh 2024, người đẹp mang chiếc Hermes Birkin 30 màu Rose Jaipur khi gặp gỡ bạn bè tại TP HCM.

Cô phối thêm charm ngựa Rodeo bằng da cừu Milo nhiều màu trên tay cầm. Theo Christie's, chiếc Birkin có giá khoảng hơn 600 triệu đồng.

Riêng charm ngựa Rodeo được giao dịch khoảng 15 triệu đồng trên thị trường hàng hiệu Christie's.

Tết 2024, Primmy Trương lựa chọn Hermes Birkin 30 bằng da đà điểu màu Terre Cuite. Theo Sotheby's, mẫu túi có giá khoảng 37.500 USD (khoảng 983 triệu).

Vogue từng đánh giá đây là một trong những dòng túi có giá trị sưu tầm và khả năng giữ giá hàng đầu trong ngành thời trang xa xỉ.

Một trong những thiết kế Primmy Trương sử dụng nhiều nhất là chiếc Hermès Birkin 25 màu nâu cà phê sữa. Video: Instagram Primmy Trương

Từ năm 2023, cô nhiều lần mang mẫu túi này khi dự sự kiện, dạo phố, uống cà phê cuối tuần tại TP HCM, phối cùng váy, sơ mi trắng, quần jeans...

Theo Farfetch, phiên bản này có giá khoảng 31.300 USD, tương đương hơn 820 triệu đồng.

Primmy Trương tên đầy đủ là Trương Minh Xuân Thảo, sinh năm 1992, là con gái bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng Trường Phát triển cá nhân và Đào tạo tài năng John Robert Powers Việt Nam.

Cô tốt nghiệp Đại học RMIT Việt Nam, kết hôn với doanh nhân Phan Thành năm 2021 và hiện có hai con.