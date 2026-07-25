Con gái 13 tuổi cao 1,65 m của Jennifer Phạm

Bé Na, tên thật Thùy An, là trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của hoa hậu Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải, đón sinh nhật tại Mỹ hôm 20/6. Ở tuổi 13, bé ra dáng một thiếu nữ xinh xắn và điệu đà với mái tóc đen dài cùng gương mặt thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Jennifer Phạm cho biết con gái lúc nhỏ trông như bản sao của bố nhưng càng lớn càng giống mẹ và có nhiều nét giống anh trai Bảo Nam.

Không chỉ gương mặt, Na còn thừa hưởng đôi chân dài từ mẹ. Theo Jennifer Phạm, con gái lớn đạt mốc 1,65 m từ lâu và nhiều khả năng vượt chiều cao 1,7 m của mẹ vào năm sau.

Hoa hậu cảm nhận rõ sự thay đổi về ngoại hình của con qua từng tháng trong giai đoạn dậy thì. Từ khi bước vào cấp hai, Na bắt đầu chú ý hơn về vẻ ngoài, chăm chỉ luyện tập nên không còn mũm mĩm như thời tiểu học.

Mỗi lần đi ra ngoài hay du lịch cùng bố mẹ, Na đều tự lựa chọn, kết hợp trang phục với phụ kiện theo phong cách ưa thích.

Trong chuyến du lịch châu Âu vừa qua, con gái Jennifer Phạm thường xuất hiện với trang phục năng động, khỏe khoăn.

Cô bé hoàn thiện phong cách bằng kính râm và túi Lady Dior đính kết tôn vẻ điệu đà.

Theo Jennifer Phạm, con gái rất thích nhảy múa và càng lớn càng đam mê biểu diễn, thường xuyên tham gia các buổi văn nghệ ở trường. Vợ chồng cô ủng hộ Na phát triển tài năng với điều kiện đảm bảo kết quả học tập tốt. Hoa hậu thấy may mắn khi con rất chủ động trong việc học và luôn đạt điểm cao trong lớp.

Ngoài nhảy múa, Na còn đam mê nấu nướng, từ bé đã thường xuyên vào bếp phụ mẹ. Vài năm nay, cô bé rất thích các món Hàn nên hay lên mạng tìm tòi và vào bếp làm cho cả nhà thưởng thức.

Na cũng rất yêu thích thể thao và các hoạt động ngoài trời. Cô bé được bố mẹ cho học chơi golf từ nhỏ, gần đây còn được tiếp xúc với cưỡi ngựa và bắn cung. Bên cạnh bé Na, vợ chồng Jennifer Phạm còn có hai bé Nu (10 tuổi), và Nấm (6 tuổi). Trước khi đến với doanh nhân Đức Hải, Jennifer Phạm từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân với ca sĩ Quang Dũng và có con trai Bảo Nam (18 tuổi).