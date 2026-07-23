Vợ Minh 'Nhựa' chăm diện đồ giấu bụng giữa tin đồn có bầu lần 3

Một lần xuống phố mới đây, Mina Phạm được khen trẻ trung với đầm ngắn phom rộng dập ly nữ tính. Cô cho biết bản thân không theo đuổi sự hoàn hảo, "chỉ muốn trở thành phiên bản tinh tế nhất của chính mình".

Bà xã đại gia Minh "Nhựa" tạo điểm nhấn cho phong cách bằng bông tai Chanel, kính râm Saint Laurent và túi Hermes Kelly da cá sấu khoảng 45.000 USD (gần 1,2 tỷ đồng).

Cuối tháng trước, Mina Phạm mặc thiết kế maxi giấu đường cong tới buổi tiệc sinh nhật chung của hai quý tử nhà Joyce Phạm - con gái riêng của Minh "Nhựa" với vợ cũ. Không ít khán giả nhận xét gương mặt hot mom 36 tuổi tròn trịa hơn trước và phán đoán cô sắp đón em bé thứ ba.

"Hình như chị ấy đã có tin vui"; "Tôi nghĩ bạn này mang thai ở tháng thứ 5 hoặc 6 rồi"; "Chúc mừng gia đình nha, lại có thêm thành viên nhí"..., một số tài khoản Facebook bình luận.

Nhân kỷ niệm 14 năm cầu hôn, hai vợ chồng đi du lịch Thái Lan và thưởng thức bữa tối sang trọng bên bờ sông Chao Phraya ở Bangkok. Minh "Nhựa" bày tỏ: "Cột mốc tình yêu năm nay, cả hai chọn một nơi xa, nhẹ nhàng, yên bình để nhớ lại những kỷ niệm, và cùng nhau đón niềm vui mới vợ yêu nhé".

Việc doanh nhân 43 tuổi dùng cụm từ "đón niềm vui mới" càng khiến nhiều người tin rằng vợ anh đang có bầu.

Vài tháng gần đây, Mina Phạm ưu ái trang phục rộng rãi thay vì crop top hay các kiểu đồ khoe dáng như trước.

Những thiết kế xếp tầng, nhún bèo điệu đà với chất liệu mềm mại bay bổng theo từng bước chân.

Dạo chơi trên đường phố Hàn Quốc, Mina Phạm chọn mẫu váy ngắn vải tulle nhí nhảnh và làm điệu bằng đôi mules đính đá.

Cả khi dự sự kiện, người đẹp cũng giấu vòng hai qua xiêm y xếp phồng chất liệu bắt sáng độc đáo.

Minh "Nhựa" tên thật Phạm Trần Nhật Minh, sinh năm 1983, là con trai duy nhất của ông Phạm Văn Mười - tổng giám đốc một công ty nhựa. Ở tuổi 43, anh có cuộc sống hôn nhân viên mãn và công việc kinh doanh thuận lợi.

Mina Phạm tên thật Phạm Thị Hồng Nga, sinh năm 1990, ở bên Minh "Nhựa" sau khi anh ly thân vợ đầu. Cả hai có giai đoạn đối mặt sóng gió tình cảm, doanh nhân từng mô tả đây là "cuộc tình đầy trắc trở, bão táp phong ba, nhưng chân tình và thời gian đủ làm mọi thứ tốt đẹp dần lên". Họ có hai con chung, lần lượt sinh năm 2014 và 2016. Ngoài ra, Minh "Nhựa" còn có ba con riêng với vợ cũ.

Ảnh: FBNV