Vợ Quyền Linh phối hàng hiệu gần 1 tỷ đồng dạo phố Mỹ

Tối 24/7, doanh nhân Dạ Thảo chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch Mỹ cùng con gái Lọ Lem hồi tháng 6. Trong ảnh, bà xã MC Quyền Linh lựa chọn phong cách trẻ trung, cá tính với các thiết kế tối giản, kết hợp nhiều phụ kiện xa xỉ. Ảnh: Facebook Dạ Thảo

Bà mẹ hai con tạo điểm nhấn bằng chiếc Hermès Kelly 25 da Box màu đen. Trên nền tảng giao dịch hàng hiệu SACLÀB, phiên bản sản xuất tại Pháp năm 2021 có giá hơn 500 triệu đồng, đi kèm đầy đủ khóa, chìa, dây đeo, hộp và túi vải bảo quản. Ảnh: SACLÀB

Hoàn thiện bộ trang phục, doanh nhân chọn đôi Givenchy Shark Lock Stiletto Over-the-Knee Boots với chi tiết khóa mạ vàng đặc trưng. Thiết kế có giá bán hơn 60 triệu đồng trên website nhãn hàng. Ảnh: Givenchy

Ở một khung cảnh khác, Dạ Thảo diện áo hai dây lụa phối ren trắng, khoác sơ mi kẻ sọc, kết hợp quần skinny jeans đen và boots cao cổ dạo phố. Ảnh: Facebook Dạ Thảo

Cô tạo điểm nhấn với chiếc Chanel Pearl Crush Gold Ball Vanity bằng da bê màu đen. Theo The Luxury Closet - nền tảng giao dịch hàng hiệu quốc tế, mẫu túi có giá khoảng 6.300 USD, tương đương hơn 165 triệu đồng. Ảnh: Chanel

Bà xã Quyền Linh kết hợp thêm đôi khuyên tai Chanel Gold Plated CC Round Stud mạ vàng, thiết kế logo CC đặc trưng của nhà mốt Pháp. Mẫu phụ kiện hiện được giao dịch với giá khoảng 23 triệu đồng. Ảnh: Chanel

Khi dạo phố buổi tối cùng con gái Lọ Lem, Dạ Thảo diện áo đỏ phối quần jeans và mũ lưỡi trai theo phong cách năng động. Ảnh: Facebook Dạ Thảo

Cô lựa chọn chiếc Dior Small Vibe Hobo màu đen trắng làm điểm nhấn. Theo giá niêm yết của hãng tại thị trường châu Âu, mẫu túi có giá 1.695 CHF, tương đương khoảng 56 triệu đồng. Thiết kế thuộc dòng Vibe ra mắt năm 2021, làm từ da cừu và có hai kiểu đeo linh hoạt. Ảnh: Dior

Dạ Thảo (tên đầy đủ Nguyễn Dạ Thảo, sinh năm 1971, quê Bình Định) là doanh nhân, kết hôn với MC Quyền Linh từ năm 2005. Sau hơn 20 năm gắn bó, vợ chồng có hai con gái là Mai Thảo Linh (thường gọi Lọ Lem, sinh năm 2006) và Hạt Dẻ. Gia đình được nhiều khán giả quan tâm nhờ hình ảnh kín tiếng, giản dị trong đời sống. Ảnh: Facebook Dạ Thảo