Vợ Phan Thành được khen mặc như du học sinh dạo phố Canada

Trong chuyến du lịch Canada mùa xuân, Primmy Trương ghi lại nhiều khoảnh khắc bên hoa anh đào nở rộ. Bà xã thiếu gia Phan Thành khoe loạt trang phục trẻ trung, được cô mix-match đồ hiệu và hàng bình dân.

Set đồ len của một thương hiệu giá mềm được Primmy Trương phối với túi đeo chéo Hermes Constance giá khoảng hơn 300 triệu đồng. Cô hoàn thiện set đồ bằng mũ len beanie tinh nghịch.

Bà mẹ hai con kết hợp áo len họa tiết thổ cẩm với quần jeans tối giản. Phong cách của Primmy Trương được nhiều khán giả khen 'hack' tuổi.

Dưới những bức hình của người đẹp 34 tuổi, người hâm mộ khen cô mix đồ trẻ như nữ sinh. 'Tưởng đâu cô bé du học sinh mới qua nhập học'; 'Chưa thấy ai để tóc xanh hợp như Primmy, mặc bộ nào cũng trẻ đẹp'; 'Thích phong cách của bạn này quá, nhẹ nhàng, thanh lịch'..., một số tài khoản bình luận.

Với mỗi trang phục, nàng dâu hào môn chọn một chiếc túi xách hàng hiệu để tạo sự ăn ý về màu sắc. Để diện cùng áo len vàng mơ, cô xách túi Bottega Veneta Andiamo gam be nhẹ nhàng.

Primmy Trương diện nhiều lớp áo để giữ ấm khi đến vùng núi tuyết. Cách mix nhiều layer màu sắc tươi sáng như vàng, hồng, xanh giúp cô 'hack' tuổi.

Mỹ nhân 34 tuổi diện áo khoác Canada Goose Purple Everett Down Jacket giá bán 950 USD (khoảng 25 triệu đồng) cùng áo len Ralph Lauren giá khoảng 5 triệu đồng bên trong. Đây đều là những thương hiệu được giới thượng lưu yêu thích.

Mỗi chuyến du lịch, Primmy Trương luôn đầu tư trang phục phù hợp khung cảnh, địa điểm.

Cô ưa chuộng các bộ cánh có kiểu dáng năng động, trẻ trung như nữ sinh.

Sau sinh hai con, nàng dâu hào môn được khen vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, dung mạo tươi trẻ.

Primmy Trương sinh năm 1992, là con gái bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường Phát triển cá nhân & Đào tạo tài năng John Robert Power Việt Nam. Cô tốt nghiệp Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Primmy Trương kết hôn cùng thiếu gia Phan Thành đầu năm 2021, hiện có hai con một trai, một gái.