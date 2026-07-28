Bộ sưu tập nhẫn kim cương hơn 2,5 tỷ đồng của Tiên Nguyễn

Bên cạnh trang phục và túi xách, "Công chúa hàng hiệu" Tiên Nguyễn còn có sở thích phối các mẫu nhẫn kim cương để tạo điểm nhấn cho tổng thể ngoại hình mỗi khi xuất hiện.

Trong ảnh, cô diện set đồ đen phối đỏ cacao của Versace dạo phố gần đây. Người đẹp diện loạt nhẫn kim cương Move Link và Move Uno của nhà kim hoàn Pháp, để hoàn thiện phong cách.

Thiết kế ứng dụng họa tiết Move - với các viên kim cương chuyển động trong khung vàng, mang phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ vẻ nữ tính. Ảnh: Instagram Tiên Nguyễn

Ba mẫu nhẫn được Tiên Nguyễn chọn gồm Move Classique pavé ring, có giá 2.850 euro (khoảng 88 triệu đồng); Move Uno ring giá 1.570 euro (khoảng 48 triệu đồng) và Move Link ring giá 2.750 euro (khoảng 85 triệu đồng).

Theo Vogue, xu hướng kết hợp nhiều món trang sức trong cùng bộ sưu tập (layering) đang được nhiều tín đồ thời trang và các ngôi sao quốc tế ưa chuộng. Ảnh: Messika

Trước đó, trong một bức ảnh được Tiên Nguyễn chia sẻ trên trang cá nhân, cô diện trang phục thể thao khi chơi cùng thú cưng tại nhà, tay đeo nhẫn kim cương My Twin Trilogy cỡ lớn của Messika bằng vàng trắng 18K. Ảnh: Instagram Tiên Nguyễn

Thiết kế đính viên kim cương 0,5 carat, có giá 26.800 euro (khoảng 825 triệu đồng), theo nhà mốt. Ảnh: Messika

Hồi tháng 6, khi dự một sự kiện thời trang tại Australia, "Công chúa hàng hiệu" diện váy cúp ngực được làm riêng từ NTK Cường Đàm. Ảnh: Instagram Tiên Nguyễn

Cô phối cùng mẫu nhẫn Panthère de Cartier bằng vàng trắng nạm 242 viên kim cương, trị giá khoảng 1,375 tỷ đồng. Ảnh: Cartier

Bên cạnh những thiết kế mới, Tiên Nguyễn còn nhiều lần xuất hiện với hai mẫu nhẫn gắn bó suốt khoảng ba năm qua.

Một trong số đó là LOVE ring, small model, 1 diamond của Cartier bằng vàng 18K, đính một viên kim cương tròn 0,02 carat.

Thiết kế thuộc bộ sưu tập LOVE - dòng trang sức mang tính biểu tượng của Cartier ra mắt từ năm 1969, nổi bật với họa tiết đinh vít đặc trưng.

Theo website của hãng, mẫu nhẫn có giá 4.200 AUD (khoảng 71 triệu đồng).

Cô cũng thường xuyên phối cùng mẫu Tiffany T Diamond Wire Ring của Tiffany & Co. bằng vàng 18K, đính kim cương tròn với tổng trọng lượng 0,13 carat.

Thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu vòng tay lưu trữ của thương hiệu từ năm 1975, thuộc bộ sưu tập Tiffany T - biểu tượng cho tinh thần New York và thông điệp về tình yêu. Theo nhãn hàng, mẫu nhẫn có giá 3.450 USD (khoảng 91 triệu đồng).

Tiên Nguyễn tên thật Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn với cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Cô từng học thạc sĩ ngành Quản trị Hàng không tại Đại học London (Anh), hiện giữ chức CEO một công ty thuộc tập đoàn gia đình.

Tiên Nguyễn được biết đến là fashionista và influencer nổi tiếng trong giới thượng lưu Việt Nam, thường xuyên tham dự Tuần lễ thời trang Paris, Milan và London. Cô kết hôn với doanh nhân người Dubai Justin Cohen vào tháng 12/2025, hiện tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Ảnh: Instagram Tiên Nguyễn