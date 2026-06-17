Tiên Nguyễn đeo trang sức hơn 7 tỷ đồng dự sự kiện ở Australia

Tiên Nguyễn diện chiếc đầm xẻ cao Elion từ bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Cường Đàm, được stylist Kye Nguyễn chuẩn bị trước đó vài ngày. Ảnh: Kye Nguyễn

Mẫu váy màu đỏ rượu vang với kỹ thuật draping tạo hiệu ứng tôn đường cong trị giá 1.750 USD (khoảng 46 triệu đồng).

Theo stylist, sự chênh lệch thú vị giữa chiếc váy vài chục triệu đồng và loạt phụ kiện tiền tỷ trở thành điểm nhấn của tổng thể của Tiên Nguyễn. Ảnh: CHATS by Cường Đàm

Tâm điểm của bộ trang sức là mẫu vòng tay Panthère de Cartier bằng vàng trắng 18K. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng báo đốm - biểu tượng gắn liền với Cartier từ năm 1914.

Mẫu vòng được nạm 647 viên kim cương cắt brilliant tổng trọng lượng 7,56 carat, kết hợp hai viên ngọc lục bảo và chi tiết đá onyx tạo nên đôi mắt đặc trưng của loài báo.

Theo nhãn hàng, đây là mẫu medium model pavé, có giá 144.000 USD (khoảng 3,75 tỷ đồng), đắt hơn nhiều thiết kế trang sức cao cấp khác của thương hiệu. Ảnh: Cartier

Theo Bazaar, những phiên bản pavé phủ kín kim cương như trên thường chỉ xuất hiện tại các boutique lớn của Cartier hoặc được giới thiệu tới nhóm khách hàng VIP. Ảnh: Instagram Tiên Nguyễn

Tiếp theo, cô chọn Juste un Clou - phiên bản cổ điển bằng vàng trắng 18K, đính 374 viên kim cương cắt brilliant với tổng trọng lượng 2,26 carat.

Ra đời tại New York vào thập niên 1970, bộ sưu tập lấy cảm hứng từ chiếc đinh công nghiệp, thể hiện phong cách nổi loạn và tinh thần phá vỡ những quy chuẩn thiết kế truyền thống.

Trên website nhãn hàng, mẫu vòng có giá khoảng 53.500 USD (gần 1,4 tỷ đồng). Ảnh: Cartier

Xen giữa hai thiết kế Juste un Clou là mẫu LOVE Bracelet phiên bản pavé bằng vàng trắng 18K, nạm 216 viên kim cương tổng trọng lượng 3,15 carat.

Dòng trang sức ra mắt năm 1969 được xem là một trong những sáng tạo mang tính biểu tượng nhất của Cartier với chi tiết đinh vít đặc trưng.

Mẫu vòng có giá bán khoảng 64.600 USD (1,68 tỷ đồng). Ảnh: Cartier

Hoàn thiện set phụ kiện là chiếc Juste un Clou bằng vàng 18K, đính 32 viên kim cương tổng trọng lượng 0,58 carat.

Thiết kế giữ nguyên tinh thần tối giản nhưng sắc nét của bộ sưu tập, có giá khoảng 15.000 USD (390 triệu đồng). Ảnh: Cartier

Tiên Nguyễn tên thật Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn với cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Cô từng học thạc sĩ ngành Quản trị Hàng không tại Đại học London (Anh), hiện giữ chức CEO một công ty thuộc tập đoàn gia đình.

Tiên Nguyễn được biết đến là fashionista và influencer nổi tiếng trong giới thượng lưu Việt Nam, thường xuyên tham dự Tuần lễ thời trang Paris, Milan và London. Cô kết hôn với doanh nhân người Dubai Justin Cohen vào tháng 12/2025, hiện tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Ảnh: Instagram Tiên Nguyễn