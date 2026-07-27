Lương Bích Hữu 'Dằm trong tim' gợi cảm ở tuổi 42

Thời gian gần đây, Lương Bích Hữu gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đời thường với nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung. Ở tuổi 42, nữ ca sĩ tiếp tục nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Lương Bích Hữu lựa chọn lối trang điểm trong trẻo, mái tóc buông xõa tự nhiên và nụ cười rạng rỡ, tạo nên tổng thể trẻ trung, ngọt ngào.

Lương Bích Hữu ghi điểm nhờ thần thái tươi tắn cùng nguồn năng lượng tích cực. Nhiều người nhận xét nếu không biết tuổi thật, khó có thể tin Lương Bích Hữu đã là U50 tuổi.

Lương Bích Hữu diện áo yếm họa tiết caro mang phong cách nhẹ nhàng, kết hợp cùng mũ cói rộng vành. Thiết kế hở lưng vừa đủ giúp Lương Bích Hữu khoe bờ vai thanh mảnh cùng làn da trắng sáng.

Nữ ca sĩ Lương Bích Hữu khiến nhiều người ngưỡng mộ với ngoại hình trẻ trung, thon gọn sau khi giảm tới 20kg.

Thời gian qua, nữ ca sĩ khiến công chúng bất ngờ với màn giảm cân ngoạn mục giúp vóc dáng trở nên thon gọn.

Nhìn ngoại hình hiện tại, ít ai ngỡ rằng nữ ca sĩ từng có khoảng thời gian tăng cân mất kiểm soát, nặng tới 65kg. Từ đó, giọng ca "Dằm trong tim" đã đặt ra mục tiêu quyết tâm giảm cân để lấy lại vóc dáng và đảm bảo sức khoẻ.

Nhờ quá trình nỗ lực tập luyện, thay đổi chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh, tới nay Lương Bích Hữu đã giảm thành công 20kg, sở hữu thân hình cân đối, quyến rũ.

Nhiều khán giả đã dành nhiều lời khen cho vẻ đẹp trẻ trung, dường như "bị thời gian bỏ quên" của Lương Bích Hữu.

Lương Bích Hữu sinh năm 1984. Cô là ca sĩ thập niên 2000, nổi nhất trong thời gian hoạt động cùng nhóm H.A.T với một số bản hit như "Anh không muốn bất công với em", "Taxi"... Một số ca khúc solo của nữ ca sĩ như "Dằm trong tim", "Cô gái Trung Hoa" phổ biến trong giới trẻ.

(Ảnh FB nhân vật)