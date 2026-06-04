Ảnh sao 4/6: Bảo Thy tình tứ bên chồng trong tiệc mừng tuổi mới

Angela Phương Trinh diện sơ mi xuyên thấu khi đi bơi.

Thu Trang nắm tay ông xã Tiến Luật tình tứ trên biển. 'Càng lớn càng không mong cầu gì, chỉ khao khát được bình yên', cô cho biết.

Phương Linh được khán giả khen trẻ trung khi diện áo hai dây phối sơ mi trễ nải trong chuyến du lịch Trung Quốc đầu hè.

H'Hen Niê được hai vệ sĩ hộ tống trong bộ ảnh dạo phố. Sau sinh con 8 tháng, hoa hậu lấy lại vòng eo thon. Gần đây, cô công bố tham gia The Face Vietnam 2026 trong vai trò huấn luyện viên.

Bảo Thy được ông xã hôn má tình tứ mừng sinh nhật. Nữ ca sĩ cho biết nhân tuổi 38, cô cùng gia đình đến Nha Trang ăn mừng. Theo dự định, cả nhà cô định ăn tối và ngắm hoàng hôn trên biển, tuy nhiên vì thời tiết không thuận lợi, cô quyết định mở tiệc trong villa.

Lê Lộc cảm động khi ông xã Tuấn Dũng chăm chú theo dõi các y tá dạy cách chăm con. Hồi tháng trước, cả hai đón con gái đầu lòng sau nhiều năm mong mỏi. Sau sinh, Lê Lộc ở cữ tại một trung tâm nổi tiếng.

Nhật Kim Anh tận hưởng cảm giác bình yên ngắm biển trong chuyến du lịch cùng gia đình.

Ba con của Khánh Thi - Phan Hiển được fan khen 'đẹp đều', thừa hưởng các đường nét của bố và mẹ trong bộ ảnh chụp phong cách mùa hè.

Ngọc Trinh diện bikini 'nhỏ xíu' tôn đường cong. Nhiều khán giả cho rằng người đẹp theo trend da nâu đang thịnh hành.

Lê Phương khoe nhan sắc 'lão hóa ngược' khi đăng ảnh so sánh năm 2005 và hiện tại. Sau hơn hai thập kỷ, nữ diễn viên ngày càng trẻ trung, biết cách làm đẹp.