Bảo Thy khoe vẻ gợi cảm sau giảm cân

Hôm 29/6, Bảo Thy thu hút hàng chục nghìn lượt thích khi đăng ảnh khoe thành quả sau hai tháng nỗ lực "gọt dáng". Cô cho biết tự tin hơn hẳn khi giảm 6 kg mỡ nhờ áp dụng chế độ ăn eatclean và chăm chỉ tập thể thao. Ở phần bình luận, nhiều người hâm mộ nhận xét ca sĩ không có dấu hiệu sinh nở, trông như quay về thời kỳ đỉnh cao của "công chúa bong bóng".

Bảo Thy cho biết cô từng tin câu nói "em tròn trịa mới xinh" của ông xã nhưng sau khi giảm cân thành công, cô nhận ra body thon gọn mới là chân ái, giúp mình tự tin trong mọi hoàn cảnh.

Từ ngày lấy lại thân hình gợi cảm, ca sĩ thường xuyên diện đồ bó sát hoặc đăng ảnh bikini lên trang cá nhân.

Bảo Thy khoe sắc với váy trễ vai, tôn xương quai xanh ở tiệc sinh nhật tròn 38 tuổi.

Khi dự các sự kiện giải trí, cô cũng thường chọn trang phục bó sát, tôn đường cong.

Bảo Thy nhận vô số lời khen khi khoe vẻ sexy với áo tắm trong chuyến nghỉ dưỡng ở biển hồi giữa tháng 6.

Bảo Thy cho biết cô cắt hoàn toàn đồ ngọt ra khỏi thực đơn, hạn chế đồ dầu mỡ và chủ yếu ăn đồ luộc theo chế độ eatclean. Thay vì kiêng khem khắc nghiệt, cô chia nhỏ khẩu phần thành 4 bữa mỗi ngày, ưu tiên nạp protein, rau xanh và tinh bột tốt như khoai lang, bánh mì nguyên cám, gạo lứt...

Bên cạnh đó, cô duy trì chơi pickleball 3-4 buổi cường độ cao mỗi tuần. Môn thể thao này giúp tăng nhịp tim, tiêu hao nhiều năng lượng đồng thời mang lại cảm giác vui vẻ, giải trí nên được nhiều người đẹp yêu thích.

Theo Bảo Thy, điều quan trọng nhất trong việc xây dựng cơ bắp, giữ vòng eo săn chắc là phải kiêng hoàn toàn đồ uống có cồn như rượu, bia...

Từng thử nhiều công nghệ giảm cân nhưng sau hai tháng thử nghiệm, cô nhận ra việc áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập khắt khe mới là "chân ái".

"Tôi từng thử nghiệm nhiều phương pháp giảm cân đỉnh cao nhưng giai đoạn này tôi chọn thử thách bản thân xem mình làm được hay không. Cảm ơn bản thân đã rất kỷ luật và hạnh phúc trong hành trình khỏe đẹp này", Bảo Thy nói.

Bảo Thy tên thật Trần Thị Thúy Loan, 38 tuổi, sinh tại TP HCM. Cô từng thành công ở dòng nhạc teen pop thập niên 2000 với nhiều nhạc phẩm như Công chúa bong bóng, Vẫn tin mình có nhau, Ngày buồn nhất... Ngoài ca hát, Bảo Thy đóng phim, làm MC. Ca sĩ kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh vào tháng 11/2019, có một con trai năm nay khoảng bốn tuổi.