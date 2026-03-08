Bảo Thy được khen khi chia tay tóc dài thướt tha chuyển sang kiểu 'lửng lơ'

Cô tiết lộ ngay cả thợ cắt tóc cũng hỏi cô đã "suy nghĩ kĩ chưa". Kiểu tóc mới của Bảo Thy có độ dài qua vai, được tỉa layer, tạo độ mềm mại. Phần đuôi tóc tỉa nhẹ để không tạo cảm giác nặng nề và hơi ôm về phía mặt. Bà mẹ một con để tóc mái bay, giúp gương mặt thanh thoát và thêm "hack tuổi". Cô cũng tiết lộ tóc mới "nhẹ và mát lắm".

Kiểu tóc mới của Bảo Thy.

Mái tóc mới của Bảo Thy nhận được nhiều lời khen, hầu hết đều nhận xét phù hợp với gương mặt nữ ca sĩ. "Tóc nào chị cũng cân được hết vậy, quá xinh", "Nghe nhạc chị từ ngày còn bé xíu giờ hai con rồi mà sao chị vẫn trẻ chẳng thay đổi gì hết vậy", "Hơi tiếc tóc cũ của chị nhưng tóc mới trông trẻ và năng động hơn hẳn"... là loạt bình luận bên dưới bài đăng của Bảo Thy.

Vài năm qua, Bảo Thy chủ yếu giữ mái tóc dài. Có lúc cô để tóc ép thẳng, có lúc chọn kiểu uốn xoăn sóng nước bồng bềnh, sang chảnh.

Trước đó, mái tóc của Bảo Thy có độ dài ngang ngực.

Bảo Thy tên thật là Trần Thị Thúy Loan, sinh năm 1988 tại TP HCM. Cô được khán giả biết đến sau khi vào top 10 người đẹp nhất theo bình chọn của trò chơi trực tuyến "Võ lâm truyền kỳ" năm 2006. Sau đó, cô trở thành thí sinh gây ấn tượng nhất đêm Gala Miss Audition 2007. Bảo Thy được xem là một trong những gương mặt thành công đầu tiên của dòng nhạc teen pop và phong trào ca sĩ nổi tiếng từ thế giới mạng. Ngoài ca hát, cô còn tham gia đóng phim và làm MC.

Về đời tư, Bảo Thy đang tận hưởng hôn nhân viên mãn bên ông xã - doanh nhân Phan Lĩnh, hơn cô khoảng 10 tuổi. Vợ chồng cô có một bé trai - bé Victor, 4 tuổi.