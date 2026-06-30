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Ảnh sao 30/6: Bảo Thy khoe dáng sexy sau giảm 6 kg

Sự kiện: Sao Việt Bảo Thy

'Gái một con' Bảo Thy tự hào về thành quả giảm cân; Đỗ Thị Hà được khen nhuận sắc; Phương Oanh tỉ mỉ làm sấu ngâm.

Ảnh sao 30/6: Bảo Thy khoe dáng sexy sau giảm 6 kg - 1

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp hạnh phúc vì có ông xã Victor Vũ đồng hành trên mọi nẻo đường.

Ảnh sao 30/6: Bảo Thy khoe dáng sexy sau giảm 6 kg - 2

Ca sĩ Nhật Kim Anh cùng hai con di chuyển bằng cáp treo tại Nha Trang.

Ảnh sao 30/6: Bảo Thy khoe dáng sexy sau giảm 6 kg - 3

Diễn viên Phương Oanh mô tả quá trình làm món sấu ngâm: "Của một đồng, công 1.000 nén".

Ảnh sao 30/6: Bảo Thy khoe dáng sexy sau giảm 6 kg - 4

Người mẫu Minh Tú mãn nguyện bên chồng Tây: "Đi qua nhiều nơi, lưu giữ nhiều kỷ niệm, điều quý giá nhất vẫn là có nhau".

Ảnh sao 30/6: Bảo Thy khoe dáng sexy sau giảm 6 kg - 5

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được nhiều khán giả khen nhuận sắc giữa đồn đoán đã có tin vui với ông xã - doanh nhân Nguyễn Viết Vương.

Ảnh sao 30/6: Bảo Thy khoe dáng sexy sau giảm 6 kg - 6

Hoa hậu Kỳ Duyên chú thích khoảnh khắc thân mật bên Đoàn Thiên Ân: "Về dặm bùa rồi lại đi".

Ảnh sao 30/6: Bảo Thy khoe dáng sexy sau giảm 6 kg - 7

Hoa hậu Mai Phương Thúy tôn đường cong khi ra sân tennis.

Ảnh sao 30/6: Bảo Thy khoe dáng sexy sau giảm 6 kg - 8

Ca sĩ Vũ Cát Tường nói về bản thân: "Ưu điểm: thích ăn ngon, đồ đẹp. Nhược điểm: ít đi siêu thị, thấy cái gì cũng lạ".

Ảnh sao 30/6: Bảo Thy khoe dáng sexy sau giảm 6 kg - 9

Ca sĩ Bảo Thy mặc đồ bơi sexy khoe dáng sau khi giảm cân thành công: "Sau hai tháng áp dụng ăn uống lành mạnh, từ bỏ những thói quen cũ, kỷ luật khắt khe với bản thân, mình đã tiễn được 6 kg thịt mỡ".

Ảnh sao 30/6: Bảo Thy khoe dáng sexy sau giảm 6 kg - 10

Thủ môn Bùi Tiến Dũng rạng rỡ khi được vợ hôn má.

Ảnh: FBNV

Em gái Trấn Thành chăm mặc sexy sau giảm 12 kg
Em gái Trấn Thành chăm mặc sexy sau giảm 12 kg

Diễn viên Uyển Ân - em gái út của Trấn Thành - gần đây thường chọn váy áo nhiều khoảng hở, tôn triệt để body mảnh mai.

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/06/2026 01:18 AM (GMT+7)
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