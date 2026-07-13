Louis Phạm là ai?

Trước khi được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung (content creator), Louis Phạm từng là một trong những gương mặt triển vọng của thể dục dụng cụ Việt Nam.

Louis Phạm tên thật là Phạm Như Phương, sinh năm 2003 tại Hà Nội. Cô bắt đầu làm quen với thể dục dụng cụ từ nhỏ và sớm bộc lộ năng khiếu, được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ quốc gia trước khi trở thành vận động viên của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam.

Louis Phạm từng là một trong những gương mặt triển vọng của thể dục dụng cụ Việt Nam. (Ảnh: The Face Vietnam)

Trong thời gian thi đấu chuyên nghiệp, Phạm Như Phương đạt nhiều thành tích đáng chú ý. Năm 2018, cô đại diện Việt Nam tham dự Thế vận hội Trẻ Mùa hè (Youth Olympic Games) tại Argentina và giành huy chương vàng nội dung đồng đội hỗn hợp. Đây được xem là dấu mốc nổi bật trong sự nghiệp của nữ vận động viên trẻ.

Tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam năm 2022, Phạm Như Phương tiếp tục đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển khi giành huy chương bạc nội dung xà lệch cùng hai huy chương đồng ở các nội dung cầu thăng bằng và thể dục tự do. Những kết quả này giúp cô được đánh giá là một trong những gương mặt giàu triển vọng của thể dục dụng cụ Việt Nam.

Tuy nhiên, đầu năm 2024, Phạm Như Phương bất ngờ thông báo giải nghệ khi mới 20 tuổi. Quyết định này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận bởi cô không chỉ chia tay sự nghiệp thi đấu khi còn rất trẻ mà còn lên tiếng phản ánh một số bất cập trong quá trình tập luyện và quản lý tại đội tuyển quốc gia.

Trong chia sẻ của mình, Phạm Như Phương đề cập đến việc vận động viên gặp nhiều áp lực trong môi trường tập luyện cũng như phản ánh những vấn đề liên quan đến chế độ, tiền thưởng. Sau phản ánh của nữ vận động viên, Cục Thể dục thể thao (nay là Cục Thể dục thể thao Việt Nam) đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh các nội dung được dư luận quan tâm.

Sau khi rời đội tuyển, Phạm Như Phương chuyển hướng sang hoạt động trên mạng xã hội với nghệ danh Louis Phạm. Nhờ ngoại hình sáng, từng có nền tảng là vận động viên chuyên nghiệp cùng phong cách trẻ trung, cô nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi trên TikTok, Facebook và các nền tảng số khác. Nội dung mà Louis Phạm xây dựng chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày, thời trang, làm đẹp, du lịch và chia sẻ trải nghiệm cá nhân.

Bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung, Louis Phạm cũng xuất hiện tại một số sự kiện giải trí và từng tham gia casting chương trình The Face Vietnam 2026. Việc chuyển hướng từ thể thao sang lĩnh vực giải trí giúp cô tiếp cận nhóm khán giả trẻ nhiều hơn, đồng thời trở thành gương mặt được các nhãn hàng quan tâm.

Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng, Louis Phạm cũng nhiều lần vướng vào tranh cãi trên mạng xã hội. Trong năm 2026, cô từng công khai xin lỗi sau vụ việc đăng tải thông tin liên quan đến hoạt động từ thiện gây hiểu lầm, thừa nhận cách thể hiện của mình chưa phù hợp và rút kinh nghiệm.

Gần đây nhất, tên tuổi Louis Phạm tiếp tục được nhắc đến khi mạng xã hội lan truyền thông tin liên quan đến đời tư của cô. Trên các nền tảng cá nhân, Louis Phạm cho biết mình là nạn nhân của việc phát tán dữ liệu cá nhân trái phép. Cô khẳng định đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng không chia sẻ hoặc phát tán những hình ảnh, video bị lan truyền nhằm bảo vệ quyền riêng tư và tránh tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.