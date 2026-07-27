Sắc vóc người đẹp cao 1,8 m là Hoa hậu đẹp nhất thế giới

Ngày 26/7, chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties đã công bố kết quả cuộc bình chọn Miss Global Beauties - Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025. Theo đó, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata đã giành chiến thắng. Chiến thắng của Opal Suchata nhận được sự đồng tình từ người hâm mộ.

"Opal Suchata mang vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ và khả năng lãnh đạo cùng lòng nhân ái. Cô đã biến những khó khăn cá nhân thành mục đích sống thông qua việc vận động cho sức khỏe phụ nữ và nâng cao nhận thức về ung thư vú", Globalbeauties chia sẻ về Opal.

Opal Suchata sinh năm 2003 tại Phuket, Thái Lan, cao 1,8 m, gương mặt trong trẻo, thanh lịch. Cô là sinh viên Luật tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ quốc tế, thành thạo tiếng Anh và Trung. Người đẹp Thái Lan gây chú ý với câu chuyện truyền cảm hứng về việc vượt qua căn bệnh ung thư vú.

Trước khi bước lên ngôi vị Hoa hậu Thế giới, cô từng đại diện Thái Lan tại Miss Universe 2024 và giành ngôi á hậu 3. Opal tiếp tục được lựa chọn tham dự Miss World 2025 và làm nên lịch sử khi mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Thái Lan sau hơn 70 năm cuộc thi được tổ chức.

Opal Suchata chỉ còn khoảng gần hai tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Thế giới 2025. Trong nhiệm kỳ, người đẹp Thái Lan đã đi công tác tới nhiều quốc gia trên thế giới. Cô cũng tích cực phát triển dự án xã hội ủng hộ phụ nữ ung thư vú. Người đẹp được nhận xét có nhiệm kỳ bận rộn, tạo được nhiều ảnh hưởng tích cực.

Hồi tháng 5/2026, Opal Suchata đã kết thúc nhiệm kỳ Miss World Thailand 2025. Trong chung kết Miss World Thailand 2026, cô trao vương miện cho người kế nhiệm là Kanteera Techaphattanakul. Tân hoa hậu đại diện Thái Lan tham dự Miss World 2026 tổ chức ở Việt Nam vào tháng 9.

Opal Suchata trong màn đồng diễn mở màn chung kết Miss World Thailand 2026. Trong khoảnh khắc final walk, người đẹp xúc động khi nhìn lại nhiệm kỳ nhiều dấu ấn của mình. Thành tích của Opal ở Hoa hậu Thế giới 2025 là niềm tự hào của người hâm mộ xứ chùa Vàng.

Hồi tháng 5, Opal Suchata tham dự họp báo khởi động Miss World 2026 được tổ chức ở TPHCM. Người đẹp xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy đuôi cá ánh bạc, tôn vóc dáng cân đối, quyến rũ. Người đẹp Thái Lan cũng dành nhiều thời gian khám phá văn hóa, ẩm thực ở TPHCM.

Hồi tháng 4, Opal Suchata tham dự lễ hội Songkran 2026. Opal Suchata ngồi trên kiệu, được dàn trai tráng khiêng tới sự kiện. Cô nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hàng nghìn du khách đổ xuống đường hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội té nước.

Cuối năm 2025, Opal tham dự lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tại sân vận động Rajamangala ở Thái Lan. Cô vinh dự nhận trọng trách cầm biển cho đoàn thể thao Thái Lan khi diễu hành.

Danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 được xem là sự ghi nhận dành cho người đẹp có sức ảnh hưởng nổi bật nhất trong năm, không chỉ ở nhan sắc mà còn ở những đóng góp xã hội và hình ảnh truyền cảm hứng sau đăng quang. Giới chuyên môn đánh giá Opal là một trong những hoa hậu hiếm hoi có khả năng tạo sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi một cuộc thi sắc đẹp.