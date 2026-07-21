Á hậu Bùi Khánh Linh gợi cảm ở tuổi 24

Bùi Khánh Linh vừa chia sẻ hình ảnh mới và nhanh chóng nhận được sự chú ý. Trong hình ảnh, người đẹp khoe vóc dáng với bộ bikini 2 mảnh.

Trong bộ ảnh, Á hậu Bùi Khánh Linh diện bikini hai mảnh tông hồng pastel kết hợp cùng chân váy mini đồng điệu, kính râm và khăn trùm đầu tạo nên tổng thể đậm chất mùa hè.

Hình ảnh Á hậu Bùi Khánh Linh quay lưng về phía ống kính, khoe bờ vai thanh mảnh, tấm lưng trần cùng vòng eo săn chắc mà vẫn giữ được vẻ tinh tế, cuốn hút.

Những ngày qua, cô du lịch Thái Lan cùng nhóm bạn thân gồm Ý Nhi, Đào Hiền, Minh Kiên…

Thời gian gần đây, Á hậu Bùi Khánh Linh thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường, du lịch và công việc trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, Á hậu Bùi Khánh Linh đều nhận được sự quan tâm nhờ phong cách thời trang ngày càng đa dạng và nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Bùi Khánh Linh sinh năm 2002, là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Trước đó, cô từng góp mặt tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 và dừng chân trong Top 5.

Để có thân hình thon gọn với vòng eo từng được chia sẻ là 59 cm, Bùi Khánh Linh chăm chỉ tập luyện và có chế độ ăn khoa học, dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý để có tinh thần thoải mái.

(Ảnh FB nhân vật)