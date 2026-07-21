Trấn Thành lần đầu vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Chiều 21/7, TC Candler công bố đợt đề cử mới cho bảng xếp hạng Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026, trong đó có sự xuất hiện của Trấn Thành. Anh là một trong số ít nghệ sĩ Việt được giới thiệu bên cạnh nhiều tên tuổi quốc tế ở lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc và thể thao.

Trong phần giới thiệu, TC Candler mô tả Trấn Thành là nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn viên, MC, nghệ sĩ hài, nhà sản xuất phim và biên kịch. Theo tổ chức này, anh là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng của làng giải trí Việt nhờ hoạt động đa dạng và nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Trước Trấn Thành, một số nghệ sĩ Việt từng góp mặt trong danh sách đề cử hoặc bảng xếp hạng của TC Candler như Quốc Anh, Kim Tuyến, Ninh Dương Lan Ngọc, Isaac, HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus...

Trấn Thành lần đầu lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Ảnh: TC Candler

Việc được gọi tên ở bảng đề cử diễn ra trong bối cảnh Trấn Thành nhận nhiều chú ý với sự thay đổi về ngoại hình sau hành trình giảm cân. Trong ba tập đầu chương trình Tinh hà say hi, nhiều nghệ sĩ như Song Luân và WEAN Lê nhận xét nam MC trông trẻ trung, phong độ hơn trước.

Hồi tháng 6, Trấn Thành đăng ảnh chân dung trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái hài hước: "Rồi tôi để cái hình như vậy đi, đừng ai khen ốm hay trẻ đẹp gì hết á. Để tôi tự cảm nhận, tôi nhận thức rõ lắm á!". Bài đăng thu hút nhiều lượt tương tác cùng bình luận khen diện mạo mới của anh từ đồng nghiệp như Hồng Nhung, Quang Lê và khán giả.

Trước đó, Trấn Thành từng nhiều lần chia sẻ về việc tăng cân và cho biết anh gặp khó trong kiểm soát vóc dáng vì "thở thôi cũng mập". Nam MC cũng tiết lộ mắc chứng giãn tĩnh mạch chân do phải đứng làm việc trong thời gian dài, khiến sức khỏe không còn như trước. Dù được bác sĩ khuyên nghỉ ngơi, anh nói vẫn cố gắng tham gia những chương trình và sự kiện bản thân yêu thích hoặc thấy có ý nghĩa.

Ngoại hình hiện tại của Trấn Thành. Ảnh: Facebook Trấn Thành

TC Candler là tổ chức độc lập nổi tiếng với hai bảng xếp hạng thường niên 100 gương mặt đẹp nhất thế giới và 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới. Danh sách đề cử được cập nhật nhiều đợt trong năm trước khi công bố kết quả chính thức vào cuối năm.

Trấn Thành, 39 tuổi, hoạt động với vai trò MC, diễn viên và đạo diễn. Anh ghi dấu ấn qua các phim Bố già, Nhà bà Nữ và Mai, trong đó Bố già đoạt Bông Sen Vàng và Cánh Diều Vàng, còn Mai từng lập kỷ lục doanh thu phòng vé Việt với hơn 520 tỷ đồng. Anh kết hôn với ca sĩ Hari Won năm 2016 sau khi cả hai đóng chung phim Bệnh viện ma.