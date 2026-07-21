Diễn viên 'Đặc vụ Kim tái khởi động' giữ cân nặng 46 kg nhờ 5 thói quen

Sự trở lại của Son Na Eun trong vai nữ đặc vụ ở bộ phim truyền hình Đặc vụ Kim tái khởi động giúp cô nhận nhiều lời khen về khả năng diễn xuất cũng như hình thể khỏe khoắn. Theo Koreaboo, nữ diễn viên tiết lộ việc kiểm soát cân nặng đã trở thành một phần trong lối sống thay vì mục tiêu ngắn hạn.

Diễn viên Son Na Eun cao khoảng 1,68 m, duy trì cân nặng 46 kg trong nhiều năm. Ảnh: Cosmopolitan

Không ăn theo cảm hứng

Trong buổi trò chuyện trên kênh YouTube của MC Ha Ji Young, Son Na Eun khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ từ ngày ra mắt đến nay, cô chưa từng tự ăn hết một gói mì hay một cốc mì ăn liền. Nữ diễn viên cho biết mỗi khi muốn ăn món nhiều năng lượng, cô thường chỉ nếm một vài miếng. Theo cô, việc kiểm soát lượng ăn dần trở thành thói quen tự nhiên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Son Na Eun cũng kể rằng chỉ gần đây, trong thời gian quay phim giữa mùa đông với nhiều cảnh hành động liên tục, cô mới lần đầu tiên ăn hết một cốc mì vì cơ thể thực sự cần thêm năng lượng.

Hạn chế muối và đồ ăn chế biến

Đây là nguyên tắc Son Na Eun duy trì trong nhiều năm. Cô ưu tiên thực phẩm ít nêm nếm, giảm các món nhiều muối hoặc quá cay. Theo nữ diễn viên, cách ăn này giúp hạn chế tình trạng giữ nước khiến gương mặt và cơ thể trông sưng hơn trước mỗi lần ghi hình. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho biết chế độ ăn nhiều natri có thể khiến cơ thể tích nước tạm thời, làm cân nặng dao động và tạo cảm giác cơ thể nặng nề hơn, dù không đồng nghĩa tăng mỡ.

Dùng cà chua để kiểm soát cơn đói

Son Na Eun tiết lộ cô thường uống nước ép cà chua khi cảm thấy đói. Cà chua giúp giảm cảm giác thèm ăn mà không nạp quá nhiều năng lượng. Theo các chuyên gia, cà chua chứa nhiều nước, chất xơ và lycopene, có thể tăng cảm giác no, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Son Na Eun duy trì thói quen tập luyện đều đặn dù lịch trình bận rộn. Ảnh: Cosmopolitan

Không bỏ tập dù bận rộn

Son Na Eun nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ chăm tập luyện của K-pop. Ngoài gym, cô thường xuyên kết hợp Pilates, yoga, ballet và Gyrotonic - bộ môn sử dụng hệ thống máy chuyên biệt nhằm tăng sức mạnh cơ trung tâm, cải thiện sự linh hoạt và tư thế. Bài tập cô đặc biệt yêu thích là squat. Son Na Eun từng chia sẻ nếu không thể đến phòng tập, cô vẫn thực hiện khoảng 5 hiệp, mỗi hiệp 20 lần ngay tại nhà để duy trì sức mạnh phần thân dưới.

Sau các buổi tập tạ, nữ diễn viên thường dành thêm khoảng 15-20 phút trên máy Stair Climber, tương đương khoảng 1.000 bậc cầu thang. Bài tập này giúp tăng cường sức bền tim mạch đồng thời tác động mạnh vào cơ mông, đùi và bắp chân.

Tập luyện vì sức khỏe, không chỉ để giảm cân

Điều Son Na Eun nhiều lần nhấn mạnh là cô không coi việc tập luyện như một chiến dịch ép cân. Theo nữ diễn viên, vận động giúp tinh thần thư giãn, cải thiện năng lượng và duy trì sức khỏe lâu dài. Chính suy nghĩ này giúp cô duy trì việc tập luyện nhiều năm thay vì chỉ tập trước mỗi lần đóng phim hoặc chụp ảnh.

Điều có giá trị hơn từ lối sống của nữ diễn viên là duy trì chế độ ăn điều độ, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, tập luyện đa dạng và biến vận động thành thói quen lâu dài. Các chuyên gia sức khỏe cho rằng chính sự nhất quán trong nhiều năm mới là yếu tố giúp duy trì vóc dáng và sức khỏe, thay vì những chế độ ăn kiêng cực đoan hay giảm cân cấp tốc.

Nữ diễn viên duy trì chế độ ăn điều độ, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, tập luyện đa dạng và biến vận động thành thói quen lâu dài. Ảnh: Instagram marcellasne_

Son Na Eun sinh năm 1994 tại Seoul, Hàn Quốc, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng. Cô ra mắt cùng nhóm nhạc nữ Apink vào năm 2011 trước khi chuyển hướng tập trung vào diễn xuất. Son Na Eun ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Second 20s, Cinderella and Four Knights, Dinner Mate, Ghost Doctor, Agency và Romance in the House. Với chiều cao 1,68 m cùng vóc dáng săn chắc, cô được xem là một trong những biểu tượng hình thể của làng giải trí Hàn Quốc.