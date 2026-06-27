Trần Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy mới đây đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bất ngờ đăng loạt ảnh mới vô cùng quyến rũ.

Trong bộ ảnh lần này, Tiểu Vy diện một chiếc váy đen ôm sát cơ thể, điểm xuyết là chi tiết ren xuyên thấu táo bạo ở phần eo và ngực cắt xẻ sâu.

Trước đó, Hoa hậu Tiểu Vy thu hút sự chú ý với bộ ảnh mới được thực hiện trong chuyến nghỉ dưỡng tại Hội An. Nhan sắc rạng rỡ cùng phong cách thời trang quyến rũ của nàng hậu nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.

Tiểu Vy lựa chọn trang phục gợi cảm, tôn lên đường cong quyến rũ. Những năm gần đây, Tiểu Vy không chỉ ghi dấu ấn trong các hoạt động giải trí mà còn nhận được nhiều sự quan tâm nhờ phong cách thời trang ngày càng đa dạng.

Tại sự kiện thời trang mới đây, Hoa hậu Tiểu Vy khiến nhiều người trầm trồ trước vẻ đẹp và thần thái trên sàn diễn thời trang.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy tại buổi ra mắt dự án phim "Ốc mượn hồn" vừa qua. Trong sự kiện này, nhan sắc và phong thái của cô trở thành tâm điểm của chú ý.

Không chỉ ghi điểm nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng, Tiểu Vy còn được đánh giá cao bởi sự linh hoạt trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân. Nàng hậu thường lựa chọn các thiết kế váy cắt xẻ đầy tinh tế, giúp tôn lên đường cong cơ thể.

Sau 8 năm đăng quang, Tiểu Vy đang ngày càng hoàn thiện hình ảnh, giúp cô giữ được sức hút ổn định trong lòng công chúng.

Tiểu Vy sinh năm 2000, cao 1,74m đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Từ lúc đăng quang đến nay phong độ nhan sắc của Tiểu Vy chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt.

(Ảnh: Tư liệu, Internet, FB nhân vật)