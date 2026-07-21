Lý Nhã Kỳ úp mở chuyện kết hôn ở tuổi 44

Nhân dịp sinh nhật tuổi 44 hôm 19/7, Lý Nhã Kỳ thực hiện bộ ảnh mới với phong cách nữ tính, sử dụng tông màu pastel và bối cảnh ngập hoa, ánh sáng tự nhiên. Dịp này, cô cũng lần đầu úp mở về một cột mốc mới trong cuộc sống cá nhân.

Khi được hỏi về điều mong chờ nhất ở tuổi mới, diễn viên cho biết: 'Có lẽ mọi người sẽ sớm nhận được một tin vui. Tôi hy vọng năm nay sẽ là một cột mốc thật đặc biệt, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống cá nhân'.

Trước câu hỏi liệu "tin vui" có phải là chuyện kết hôn, Lý Nhã Kỳ không phủ nhận.

"Tôi vốn là người rất ít chia sẻ chuyện riêng tư. Đúng thời điểm, tôi nghĩ niềm vui sẽ tự nhiên được chia sẻ với mọi người. Hiện tại, tôi chỉ có thể nói rằng mình rất hạnh phúc và mong mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch", cô nói.

Bên cạnh đời sống cá nhân, Lý Nhã Kỳ cũng chủ động giảm bớt hoạt động giải trí để tập trung cho lĩnh vực kinh doanh.

'Tôi đang dành gần như toàn bộ thời gian cho việc nghiên cứu, thiết kế và phát triển những dự án ấp ủ từ lâu. Tôi thích cảm giác bắt đầu từ những ý tưởng nhỏ rồi từng bước biến chúng thành những công trình có giá trị thực tế', cô nói.

Theo diễn viên, quan điểm về thành công của cô cũng thay đổi theo thời gian. Nếu trước đây ưu tiên mở rộng hoạt động ở nhiều lĩnh vực, hiện cô hướng đến phát triển chiều sâu và xây dựng những giá trị bền vững.

Bước sang tuổi mới, diễn viên không còn đặt nặng việc chứng minh bản thân. Điều khiến cô hài lòng là được theo đuổi công việc yêu thích, có gia đình, bạn bè đồng hành và dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân.

'Tôi nhận ra thành công lớn nhất không phải sở hữu bao nhiêu tài sản, mà là mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy bình yên, được làm điều mình thích và có những người yêu thương bên cạnh', cô nói.

Dù dành phần lớn thời gian cho kinh doanh, Lý Nhã Kỳ khẳng định nghệ thuật vẫn là lĩnh vực cô gắn bó và tiếp tục tham gia những dự án phù hợp trong thời gian tới.

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982, quê TP HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), là diễn viên, nhà đầu tư điện ảnh, doanh nhân. Cô nổi tiếng qua các vai trong "Kiều nữ và đại gia", "Tình yêu còn mãi", "Gió nghịch mùa", "Mùa hè lạnh". Người đẹp từng là Đại sứ Du lịch Việt nhiệm kỳ 2011-2012 và gây chú ý tại nhiều mùa Cannes ở Pháp