Layout makeup giúp Madonna tỏa sáng ở tuổi 67

Bên cạnh màn trình diễn bùng nổ với ca khúc Music tại halftime show trận chung kết World Cup 2026, diện mạo trẻ đẹp của Madonna ở tuổi 67 cũng thu hút nhiều quan tâm. Nữ ca sĩ diện bodysuit ôm sát đính pha lê lấp lánh, tôn vóc dáng nuột nà. Mái tóc vàng uốn gợn buông xõa cùng layout trang điểm tông lạnh, nhấn vào đôi mắt khói sắc sảo và làn da căng mịn giúp "Nữ hoàng nhạc pop" giữ được vẻ ngoài quyến rũ, quyền lực.

"Nữ hoàng nhạc pop" Madonna mở màn ấn tượng khi xuất hiện trên một siêu xe tiến vào trung tâm sân vận động MetLife (New Jersey). Khán giả vỡ òa khi biểu tượng âm nhạc 67 tuổi bước ra cùng hai huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo (Rô "Béo") và Ronaldinho.

Trả lời Vogue, chuyên gia trang điểm lâu năm của Madonna, Marcelo Gutierrez, cho biết muốn tạo nên diện mạo rạng rỡ, cuốn hút cho ca sĩ, đồng thời phản ánh tinh thần album Confessions II. Gutierrez tiết lộ với một sân khấu được gần hai tỷ khán giả theo dõi, êkíp đặc biệt chú trọng làm nổi bật câu chuyện hình ảnh đã xây dựng cho Madonna. Anh ưu tiên lớp nền mỏng nhẹ nhưng có chiều sâu, lấy cảm hứng từ kỹ thuật hội họa.

Điểm nhấn của layout nằm ở đôi mắt khói sắc sảo, được đính thêm pha lê Swarovski để tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu và sau cặp kính râm đặc trưng của Madonna. Theo Gutierrez, bí quyết để lớp trang điểm bền đẹp suốt màn trình diễn không nằm ở việc đánh nhiều mỹ phẩm, mà ở khâu chuẩn bị da kỹ lưỡng và tán sản phẩm thành nhiều lớp mỏng.

Layout của Madonna do chuyên gia trang điểm Marcelo Gutierrez thực hiện.

Đôi môi Madonna được hoàn thiện với tông nude hồng bóng nhẹ, tạo cảm giác căng mọng, đầy đặn, tràn đầy sức sống ở độ tuổi lão niên. Chuyên gia trang điểm kết hợp Creamy Lipstick màu 107 Gossamer Emotion cùng son bóng 3D Hydra Lip Gloss màu 01 và Kissable Lip Volume Plumping Cream màu 03 để tạo hiệu ứng môi căng mọng, có chiều sâu và bắt sáng hiệu quả dưới ánh đèn sân khấu.

Madonna sinh năm 1958 trong gia đình Công giáo ở bang Michigan, Mỹ. Trước khi nổi tiếng với vai trò ca sĩ, cô từng làm bồi bàn, hát bè, người mẫu khỏa thân... để trang trải cuộc sống. Đầu thập kỷ 1980, Madonna ra album đầu tay mang tên mình và đạt được thành công nhất định. Ngay khi phát hành album thứ hai Like a Virgin (1984), Madonna trở thành ngôi sao toàn cầu và được công nhận là biểu tượng sex. Nghệ sĩ cũng đặt nền móng cho việc xây dựng hình mẫu ngôi sao nhạc pop hiện đại, ảnh hưởng đến nhiều giọng ca sau này, trong đó có Britney Spears.

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ đều tin rằng những năm qua Madonna đã kết hợp phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm chất làm đầy để duy trì vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ.

Madonna từng trải qua hai cuộc hôn nhân với tài tử Sean Penn và đạo diễn Guy Ritchie. Cô có sáu người con (hai con ruột, bốn con nuôi). Từ sau khi ly hôn Guy Ritchie năm 2008, Madonna thường hẹn hò các chàng trai kém cô nhiều tuổi.

Cô có mối tình lãng mạn với Akeem Morris từ tháng 7/2024. Bạn trai Madonna sinh năm 1996, kém cô 38 tuổi và bằng tuổi con gái cả của nữ ca sĩ. Anh hiện là cầu thủ bóng đá ở New York, Mỹ, từng học Đại học Stony Brook từ năm 2014 đến năm 2018, lấy bằng cử nhân Khoa học chính trị. Morris là cầu thủ của đội Stony Brook tại trường đại học và có thời chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Oyster Bay United FC.