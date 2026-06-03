Vẻ gợi cảm của Lý Nhã Kỳ ở tuổi 44

Lý Nhã Kỳ diện bộ cánh tôn dáng do Anh Thư thiết kế, thu hút chú ý khi xuất hiện tại vòng sơ khảo Miss Cosmo TP HCM, hôm 30/5, với vai trò trưởng ban giám khảo. Trên mạng xã hội, hình ảnh Lý Nhã Kỳ tại buổi chấm thi được viral, nhiều người nhận xét diễn viên đang ở đỉnh cao nhan sắc nhờ giảm cân thành công. "Chưa bao giờ thấy chị ấy đẹp như vậy", "Sau càng nhiều tuổi càng đẹp hơn thế nhỉ", "Vóc dáng sexy đến nghẹt thở'..., một số người bình luận.

Chi tiết cắt khoét pha xuyên thấu táo bạo của trang phục giúp cô tôn vòng một gợi cảm.

Ở tuổi 44, Lý Nhã Kỳ cho biết đã giảm 5-6 kg so với năm ngoái, hiện duy trì cân nặng 50 kg. Lấy lại vóc dáng cân đối sau thời gian theo đuổi lối sống khoa học, chú trọng luyện tập và chế độ dinh dưỡng hợp lý, cô tự tin chinh phục các bộ cánh bó sát hoặc có khoảng hở táo bạo.

Có thời điểm, Lý Nhã Kỳ bị đồn có bầu vì gương mặt bầu bĩnh, thân hình tròn trịa. Sau đó, diễn viên bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc đến việc thay đổi lối sống để cải thiện vóc dáng. Diễn viên nói cô không theo đuổi các phương pháp giảm cân khắt khe mà hướng đến việc duy trì cơ thể khỏe mạnh, săn chắc và tràn đầy năng lượng.

Tại sự kiện, Lý Nhã Kỳ còn tô điểm cho nhan sắc bằng bộ trang sức kim cương.

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982, quê TP HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), là diễn viên, nhà đầu tư điện ảnh, doanh nhân. Cô nổi tiếng qua các vai trong Kiều nữ và đại gia, Tình yêu còn mãi, Gió nghịch mùa, Mùa hè lạnh. Người đẹp từng là Đại sứ Du lịch Việt nhiệm kỳ 2011-2012 và gây chú ý tại nhiều mùa Cannes ở Pháp.