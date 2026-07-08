7 cách tạo thâm hụt calo để giảm cân bền vững

Muốn giảm cân, cơ thể cần ở trạng thái thâm hụt calo, tức lượng calo tiêu thụ trong ngày thấp hơn lượng calo được đốt cháy. Tuy nhiên, việc cắt giảm quá nhiều năng lượng có thể khiến cơ thể mất cơ, giảm chuyển hóa và tăng cảm giác thèm ăn. Các chuyên gia khuyến nghị duy trì mức thâm hụt khoảng 300-500 kcal mỗi ngày để giảm cân an toàn và bền vững.

Ưu tiên thực phẩm giàu protein

Trứng luộc giàu protein chất lượng cao, tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ duy trì khối cơ, nhờ đó giúp kiểm soát lượng calo nạp vào khi giảm cân. Ảnh: rachLmansfield

Protein là dưỡng chất tạo cảm giác no lâu nhất trong ba nhóm chất đa lượng, đồng thời cần nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa so với chất béo và carbohydrate. Chế độ ăn giàu protein còn giúp bảo vệ khối cơ khi giảm cân, nhờ đó duy trì tốc độ trao đổi chất. Mỗi bữa ăn nên có nguồn protein chất lượng như cá, thịt nạc, trứng, sữa chua Hy Lạp, đậu phụ hoặc các loại đậu.

Tăng lượng rau và chất xơ

Rau xanh, trái cây ít ngọt, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu chứa nhiều chất xơ nhưng ít calo. Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no và giúp kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ trong ngày. Bắt đầu bữa ăn bằng một đĩa rau hoặc salad cũng là cách đơn giản để giảm tổng lượng calo nạp vào.

Hạn chế calo từ đồ uống

Nước ngọt, trà sữa, cà phê nhiều đường, nước ép đóng chai hay đồ uống có cồn có thể cung cấp hàng trăm calo mà không tạo cảm giác no. Thay thế bằng nước lọc, trà không đường hoặc cà phê ít đường giúp giảm đáng kể tổng năng lượng nạp vào mà không cần thay đổi nhiều trong thực đơn.

Vận động nhiều hơn trong ngày

Không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao mới tạo được thâm hụt calo. Đi bộ nhiều hơn, leo cầu thang, đứng làm việc, dọn dẹp nhà cửa hay đạp xe đều góp phần tăng mức tiêu hao năng lượng hằng ngày. Bên cạnh đó, kết hợp các bài tập sức mạnh 2-3 buổi mỗi tuần giúp duy trì khối cơ và hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả hơn.

Kiểm soát khẩu phần ăn

Sử dụng đĩa kiểm soát khẩu phần giúp phân chia hợp lý tỷ lệ rau, protein và tinh bột, từ đó hạn chế ăn quá mức và tạo thâm hụt calo dễ dàng hơn. Ảnh: WebMD

Ngay cả thực phẩm lành mạnh cũng có thể khiến tổng lượng calo vượt nhu cầu nếu ăn quá nhiều. Sử dụng bát đĩa nhỏ hơn, ăn chậm, nhai kỹ và chú ý tín hiệu no của cơ thể giúp hạn chế việc ăn quá mức. Việc đọc nhãn dinh dưỡng và ước tính khẩu phần cũng giúp kiểm soát lượng calo chính xác hơn.

Ăn tối sớm và hạn chế ăn khuya

Ăn tối quá muộn hoặc ăn vặt vào ban đêm thường làm tăng tổng lượng calo trong ngày. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc giới hạn khung giờ ăn có thể giúp một số người giảm lượng thức ăn tiêu thụ tự nhiên mà không cần tính toán quá chi tiết. Tuy nhiên, hiệu quả chủ yếu đến từ việc giảm lượng calo nạp vào chứ không phải bản thân việc nhịn ăn theo khung giờ.

Ngủ đủ và kiểm soát căng thẳng

Ngủ đủ 7-9 giờ mỗi đêm giúp cân bằng các hormone kiểm soát cảm giác đói và no, từ đó giảm thèm ăn và hỗ trợ duy trì thâm hụt calo để giảm cân. Ảnh: Sleep Foundation

Thiếu ngủ và stress kéo dài làm tăng nồng độ hormone ghrelin - hormone kích thích cảm giác đói, đồng thời giảm leptin - hormone tạo cảm giác no. Điều này khiến nhiều người dễ thèm đồ ngọt, thực phẩm giàu chất béo và ăn nhiều hơn nhu cầu thực tế. Duy trì 7-9 giờ ngủ mỗi đêm kết hợp các hoạt động thư giãn như thiền, yoga hoặc đi bộ có thể hỗ trợ quá trình giảm cân.

Các chuyên gia lưu ý rằng không có thực phẩm hay bài tập nào giúp giảm cân nếu tổng lượng calo nạp vào vẫn vượt quá lượng cơ thể tiêu hao. Ngược lại, mức thâm hụt quá lớn cũng không được khuyến khích vì có thể gây mệt mỏi, mất cơ và làm chậm quá trình trao đổi chất. Giảm cân bền vững là kết quả của việc duy trì thói quen ăn uống hợp lý, vận động đều đặn và tạo mức thâm hụt calo vừa phải trong thời gian dài.