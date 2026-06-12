Ăn thế nào để giảm cân an toàn và duy trì vóc dáng lâu dài?

1. Giảm cân khoa học là phải giảm mỡ và đảm bảo sức khỏe

Nhiều người có xu hướng ăn rất ít hoặc loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm để giảm cân nhanh. Tuy nhiên, cách làm này có thể khiến cơ thể mệt mỏi, mất cơ, rối loạn chuyển hóa và dễ tăng cân trở lại sau khi ngừng ăn kiêng.

Giảm cân an toàn cần dựa trên nguyên tắc tạo thâm hụt năng lượng hợp lý, tức lượng calo tiêu thụ thấp hơn mức cơ thể sử dụng mỗi ngày. Mức giảm cân được xem là phù hợp thường dao động khoảng 0,5–1 kg mỗi tuần. Quan trọng hơn, chế độ ăn cần đủ protein, vitamin, khoáng chất và chất béo lành mạnh để duy trì hoạt động của cơ thể, bảo vệ làn da, mái tóc và sức khỏe tổng thể trong quá trình giảm cân.

2. Những nguyên tắc quan trọng khi xây dựng thực đơn giảm cân

Không cắt giảm calo quá mức: Việc nhịn ăn kéo dài hoặc ăn quá ít có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái "tiết kiệm năng lượng", làm chậm chuyển hóa và tăng nguy cơ tích mỡ về sau. Ngoài ra, chế độ ăn quá khắt khe còn dễ gây mất cơ và giảm sức bền, hoa mắt, mệt mỏi, thiếu vitamin và khoáng chất, rối loạn nội tiết, tăng cảm giác thèm ăn... Thay vì cắt giảm cực đoan, nên giảm khẩu phần vừa phải và ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng ít năng lượng.

Giảm cân khoa học là phải giảm mỡ và đảm bảo sức khỏe.

Ưu tiên protein để no lâu và giữ cơ: Protein đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm cân vì giúp duy trì khối cơ và tạo cảm giác no lâu hơn. Bổ sung đủ protein còn giúp hạn chế tình trạng da chảy xệ hoặc mất cơ khi giảm cân quá nhanh. Những nguồn protein phù hợp gồm cá, trứng, thịt nạc, ức gà, đậu phụ, sữa chua ít đường, các loại đậu...

Ăn tinh bột đúng cách thay vì loại bỏ hoàn toàn: Tinh bột vẫn là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng cho não bộ và cơ bắp. Việc loại bỏ hoàn toàn tinh bột trong thời gian dài có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng, dễ cáu gắt và giảm hiệu suất làm việc. Điều cần chú ý là lựa chọn loại tinh bột hấp thu chậm và kiểm soát khẩu phần hợp lý. Do đó, nên ưu tiên gạo lứt, yến mạch, khoai lang, bánh mì nguyên cám, ngũ cốc nguyên hạt...; hạn chế bánh ngọt, nước ngọt, kẹo, trà sữa, thực phẩm chế biến sẵn...

Tăng cường chất xơ từ rau xanh và trái cây: Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Các loại rau củ và trái cây phù hợp cho người giảm cân gồm rau lá xanh, bông cải xanh, cà chua, dưa leo, táo, bưởi, cam, cc loại quả mọng...

Dù trái cây chứa đường tự nhiên, phần lớn vẫn có thể xuất hiện trong thực đơn giảm cân nếu ăn với lượng hợp lý.

Uống đủ nước mỗi ngày: Nước tham gia vào hầu hết quá trình chuyển hóa của cơ thể. Uống đủ nước có thể hỗ trợ: Kiểm soát cảm giác đói, hỗ trợ tiêu hóa, tăng hiệu quả trao đổi chất, giảm tình trạng giữ nước... Nhiều trường hợp cơ thể khát nước nhưng dễ bị nhầm với cảm giác đói, dẫn đến ăn quá nhiều.

3. Những thực phẩm nên ăn trong thực đơn giảm cân

Yến mạch: Yến mạch giàu beta-glucan – một dạng chất xơ hòa tan giúp no lâu và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Đây là lựa chọn phổ biến cho bữa sáng hoặc bữa phụ nhờ khả năng cung cấp năng lượng ổn định mà không gây tăng đường huyết quá nhanh.

Đậu phụ và các loại đậu: Protein thực vật từ đậu phụ, đậu nành, đậu lăng hay đậu đen giúp tăng cảm giác no mà lượng calo không quá cao. Ngoài ra, các loại đậu còn cung cấp chất xơ, magie và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Các loại hạt: Hạnh nhân, óc chó, hạt chia hoặc hạt lanh chứa nhiều chất béo tốt và protein. Tuy nhiên, vì giàu năng lượng nên chỉ nên ăn với lượng vừa phải để tránh dư thừa calo.

Thực đơn giảm cân lành mạnh nhưng cần đa dạng thực phẩm để cung cấp đủ dưỡng chất và hạn chế nhàm chán khi ăn

4. Thực phẩm nên hạn chế khi giảm cân

- Đồ chiên rán và thức ăn nhanh như gà rán, khoai tây chiên, xúc xích, hamburger... : Thực phẩm siêu chế biến thường chứa nhiều calo, chất béo bão hòa và muối, dễ khiến cơ thể dư thừa năng lượng.

- Đồ uống nhiều đường như nước ngọt, trà sữa, nước tăng lực hoặc nhiều loại nước ép đóng chai có thể chứa lượng đường rất cao nhưng không tạo cảm giác no. Đây là nhóm thực phẩm góp phần làm tăng nguy cơ béo bụng và rối loạn chuyển hóa.

- Bánh kẹo và món tráng miệng ngọt như bánh ngọt, kem, chocolate hoặc đồ ăn vặt nhiều đường có thể làm tăng nhanh tổng lượng calo nạp vào mỗi ngày.

Không có loại thực phẩm nào giúp giảm cân thần tốc mà vẫn đảm bảo sức khỏe lâu dài. Việc kiểm soát cân nặng hiệu quả cần dựa trên chế độ ăn cân đối, vận động đều đặn, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, duy trì thói quen lành mạnh...

Thay vì theo đuổi các phương pháp cực đoan, xây dựng thực đơn phù hợp với thể trạng và lối sống sẽ giúp quá trình giảm cân an toàn hơn, dễ duy trì hơn và hạn chế tăng cân trở lại.