Diễn viên Hong Kong 'lột xác' sau giảm cân

Trên Mp Weekly, Văn Ý tiết lộ quá trình rèn luyện để có vóc dáng mảnh mai, tự tin làm diễn viên. Thời học sinh, cô đam mê ăn uống, thấy anh trai ăn gì cũng ăn theo mà không vận động. Giai đoạn dịch bệnh, hầu như chỉ ở nhà, Ngô Văn Ý từng lên tới 95 kg vì không kiểm soát thực phẩm nạp vào cơ thể.

Ngô Văn Ý giai đoạn thừa cân. Ảnh: Mp Weekly

Sau dịch, Ngô Văn Ý tìm kiếm cơ hội việc làm, nguyện vọng theo lớp đào tạo diễn xuất của đài TVB. Tuy vậy, với vóc dáng thừa cân, đi lại nặng nề, cô hiểu mơ ước vào ngành phim khó thành hiện thực. Cô quyết tâm giảm cân để không còn cảm giác tự ti, theo đuổi con đường diễn viên chuyên nghiệp.

Ban đầu, Ngô Văn Ý áp dụng nhiều phương pháp nhưng thất bại, từng khổ sở vì nhịn ăn và tập thể thao điên cuồng. Sau đó, cô tìm được cách giảm cân phù hợp với bản thân. Văn Ý ăn thực phẩm giống mọi người trong nhà nhưng giữ ở mức no 60-70%. Thay vì tập nhiều ngày liên tục, Ngô Văn Ý tập giãn cách, dần dần tăng thời gian và cường độ theo sức bền của cơ thể.

Ngô Văn Ý tại sự kiện tháng 3/2025 (phải) và ở phòng gym tháng 5/2026. Ảnh: Mp Weekly

Với cách này, Ngô Văn Ý yêu thích rèn luyện, bứt rứt nếu không đến phòng gym. Nhờ vậy, thực hiện các bài tập với cô không còn là việc nặng nề mà trở thành niềm vui.

Ngô Văn Ý cũng không còn cảm thấy khổ sở vì đói và kiệt sức. Ba năm qua, cô giảm được 45 kg. Hiện, Văn Ý ăn uống thoải mái hơn, luôn tăng thời gian và cường độ luyện tập sau mỗi bữa thịnh soạn.

Ngô Văn Ý đều đặn tập gym để duy trì vóc dáng. Ảnh: Mp Weekly

Giai đoạn giảm cân, Ngô Văn Ý học lớp đào tạo diễn xuất, từng đóng vai vô danh trong các phim của TVB. Năm 2023, cô có cơ hội đảm nhận vai phụ ở Nữ hoàng tin tức (Xa Thi Mạn đóng chính), từ đó tham gia nhiều dự án hơn, như Nghịch thiên kỳ án 2, Người tình ảo. Năm nay, Ngô Văn Ý được chú ý qua vai Hồ Vũ Phương ở phim Nữ thần chính nghĩa.